வாரத்தின் முதல் நாளே உயர்ந்த தங்கம் விலை; சவரன் ரூ.1,18,880 -க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக கிலோவுக்கு ரூ.10,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ.3,00,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 23, 2026 at 10:57 AM IST

1 Min Read
சென்னை: வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,440 அதிகரித்து ரூ.1,18,880-க்கு விற்கப்படுகிறது.

தங்கம், வெள்ளி மீது சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் அதிகளவில் முதலீடு செய்து வருவதன் விளைவாக, இவற்றின் விலையில் அன்றாடம் ஏற்றம், இறக்கம் காணப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று முன்தினம் (பிப்ரவரி 21) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.260 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,680-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று மேலும் ரூ.180 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,860-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ. 2,080 உயர்ந்து ரூ.1,17,440 விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,440 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,18,880க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

நேற்று முன்தினம் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.20 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.290-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று கிராம் ரூ.10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ.10,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.3,00,000 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,860

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,18,880

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 300

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 3,00,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
பிப்ரவரி 23 ரூ. 14,860ரூ. 1,18,880
பிப்ரவரி 22ரூ.14,680ரூ.1,17,440
பிப்ரவரி 21ரூ.14,680ரூ.1,17,440
பிப்ரவரி 20ரூ.14,420ரூ.1,15,360
பிப்ரவரி 19ரூ.14,500ரூ.1,16,000
பிப்ரவரி 18ரூ.14,230ரூ.1,13,840
பிப்ரவரி 17ரூ.14,320ரூ.1,14,560
பிப்ரவரி 16ரூ.14,440ரூ.1,15,520
பிப்ரவரி 15ரூ.14,560ரூ.1,16,480
பிப்ரவரி 14ரூ.14,560ரூ.1,16,480

