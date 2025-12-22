ETV Bharat / business

வாரத்தின் முதல் நாளே இப்படியா? - ரூ.99,840-க்கு எகிறிய தங்கம் விலை

வெள்ளி விலை அதிரடியாக ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 22, 2025 at 10:58 AM IST

1 Min Read
சென்னை: கடந்த இரண்டு நாட்களாக குறைந்த தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.640 அதிகரித்து ரூ.99,840-க்கும், கிராம் ரூ.12,480-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்பட்ட தங்கம் விலை நிரணயிக்கப்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி விலையில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீது அதிக கவனம் செலுத்துவதால் நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை சந்திக்கிறது.

டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வரும் தங்கம் விலை கடந்த 15 ஆம் தேதி வரலாறு காணாத புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டி நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழத்தியது. இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 அதிகரித்து ரூ.12,400-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 அதிகரித்து ரூ.99,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ரூ.12,480-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 அதிகரித்து ரூ.99,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.87 அதிகரித்து ரூ.13,614-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.696 அதிகரித்து ரூ.1,08,912-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வாரத்தில் 4 முறை அதிகரித்தும், 2 முறை குறைந்தும் காணப்பட்டது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை அதிரடியாக ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து ரூ.231-க்கும், கிலோ ரூ.2,31,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை தினமும் அதிகரித்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,480

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.99,840

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.231

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,31,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 22ரூ.12,480ரூ.99,840
டிசம்பர் 21ரூ.12,400ரூ. 99,200
டிசம்பர் 20ரூ.12,400ரூ. 99,200
டிசம்பர் 19ரூ.12,380ரூ.99,040
டிசம்பர் 18ரூ.12,440ரூ.99,040
டிசம்பர் 17ரூ.12,440ரூ.99,520
டிசம்பர் 16ரூ.12,350ரூ.99,200
டிசம்பர் 15ரூ.12,515ரூ.1,00,120
டிசம்பர் 14ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 13ரூ.12,370ரூ.98,960

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

