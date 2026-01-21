ETV Bharat / business

இரண்டே நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 6,400 அதிகரித்த தங்கம் விலை - இரக்கம் இல்லாமல் உயருதே

வெள்ளி விலையானது நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 22 அதிகரித்த நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி ரூ.340-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்க நகை
தங்க நகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 21, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று மாலை சவரனுக்கு ரூ. 2,320 உயர்ந்த நிலையில், இன்று காலையே மீண்டும் ரூ. 2,800 அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலையானது விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. கடந்த ஆண்டின் இறுதியில் பெரும்பாலும் ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை, இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்து நாளுக்கு ஒருமுறை தான் அதிகரித்து வந்தது. ஆனால், நேற்று ஒரே நாளில் அதிரடியாக ரூ. 3600 அதிகரித்து, நகை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தது. இதனால் இன்று சற்று குறையலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் இன்று ரூ.2,800 அதிகரித்திருக்கிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜன.20) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது கிராமுக்கு ரூ. 620 அதிகரித்து ரூ. 13,900க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று காலை மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 350 உயர்ந்து ரூ. 14,250க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 3,600 அதிகரித்து ரூ. 1,11,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 2,800 அதிகரித்து ரூ.1,14,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன்படி, இரண்டே நாட்களில் தங்கம் விலையானது ரூ. 6,400 அதிகரித்திருக்கிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வரை தினந்தோறும் ஒன்றிரண்டு ரூபாய் மட்டுமே அதிகரித்து வந்த நிலையில், தங்கம் விலையேற்றத்தின் தாக்கத்தால் கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று (ஜன 20) காலை கிராமுக்கு ரூ. 12 அதிகரித்து ரூ.330க்கு விற்பனையான நிலையில், நேற்று மாலை மீண்டும் ரூ. 10 அதிகரித்து ரூ. 340க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 340க்கே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 3,40,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. இருப்பினும், நேற்று ஒரே நாளில் வெள்ளி விலையானது கிலோவுக்கு ரூ. 22,000 அதிகரித்துள்ளது. தங்கம் விலையேற்ற சதவீதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் வெள்ளி விலையானது வெகு வேகமாக அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,250

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,14,000

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.340

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.3,40,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜனவரி 21ரூ.14,250ரூ.1,14,000
ஜனவரி 20ரூ.13,900ரூ.1,11,200
ஜனவரி 19ரூ.13,450ரூ.1,07,600
ஜனவரி 18ரூ.13,280ரூ.1,06,240
ஜனவரி 17ரூ.13,280ரூ.1,06,240
ஜனவரி 16ரூ.13,230ரூ.1,05,840
ஜனவரி 15ரூ.13,290ரூ.1,06,320
ஜனவரி 14ரூ.13,280ரூ.1,06,240
ஜனவரி 13ரூ.13,170ரூ.1,05,360
ஜனவரி 12ரூ.13,120ரூ.1,04,960

