இன்று சரசரவென அதிகரித்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ.1,17,440-க்கு விற்பனை
வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக கிலோவுக்கு ரூ.20,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ.2,90,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : February 21, 2026 at 10:48 AM IST
சென்னை: தங்கம் விலை நேற்றைய தினம் சற்று குறைந்த நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ.2,080 அதிகரித்து ரூ.1,17,440-க்கு விற்கப்படுகிறது.
குறையும் போது சொற்ப அளவில் குறையும் தங்கம் விலை, அதிகரிக்கும் போது மட்டும் ஜெட் வேகத்தில் உயருகிறது. கடந்த ஆண்டு வரலாறு காணாத அளவில் தங்கம் விலை அதிகரித்த நிலையில், இந்த ஆண்டும் விலையேற்றம் தொடரும் என நிபுணர்கள் கணித்திருந்தனர். அதே போன்று 2026-ம் ஆண்டு தொடங்கியதிலிருந்தே தங்கம் விலை தினந்தோறும் புதிய உச்சம் தொட்டு வந்தது.
இதனிடையே, மத்திய பட்ஜெட் அறிவிப்பு, டாலர் மதிப்பு மாற்றம் போன்ற காரணங்களால் ஜனவரி இறுதியிலிருந்து தங்கம் விலை சற்று குறையத் தொடங்கியது. இருப்பினும், இந்த விலை உயர்வானது நிரந்தரமல்ல, விலை ஏற்றம் நிச்சயம் தொடர்ந்து இருக்கும் என நிபுணர்கள் கூறி வருகின்றனர். இந்த ஆண்டு பாதிக்குள் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 2 லட்சத்தை தொடும் என்று கூறியிருந்த நிலையில், கடந்த 20 நாட்களாக பெரும்பாலான நாட்களில் விலை குறைவு காணப்படுகிறது.
உலக வர்த்தகத்தில் டாலர் பயன்பாடு மீண்டும் அதிகரித்து வருவதும், உலக நாடுகள் தங்கத்தை விற்று, அதிக லாபம் தரக் கூடிய பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வதும் இதற்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. எனினும், நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்த நிலையில் இன்று கணிசமாக உயர்ந்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (பிப்ரவரி 20) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,420-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 260 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ. 1,15,360-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 2,080 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,440க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
கடந்த ஆண்டு இறுதியில் தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் கண்டு வந்த நிலையில், சர்வதேச சந்தையில் வெள்ளி மீதான முதலீடு குறைந்ததால் விலை மளமளவென குறைந்தது. ஒரு சில வாரங்களில் கிராமுக்கு ரூ. 200க்கும் மேல் குறைந்த நிலையில் கடந்த 2 நாட்களாக ஒரு கிராம் ரூ. 270-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 20 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 290-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,90,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,680
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,17,440
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 290
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,90,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|பிப்ரவரி 21
|ரூ.14,680
|ரூ.1,17,440
|பிப்ரவரி 20
|ரூ.14,420
|ரூ.1,15,360
|பிப்ரவரி 19
|ரூ.14,500
|ரூ.1,16,000
|பிப்ரவரி 18
|ரூ.14,230
|ரூ.1,13,840
|பிப்ரவரி 17
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|பிப்ரவரி 16
|ரூ.14,440
|ரூ.1,15,520
|பிப்ரவரி 15
|ரூ.14,560
|ரூ.1,16,480
|பிப்ரவரி 14
|ரூ.14,560
|ரூ.1,16,480
|பிப்ரவரி 13
|ரூ.14,400
|ரூ.1,15,200
|பிப்ரவரி 12
|ரூ.14,600
|ரூ.1,16,800