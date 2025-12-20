ETV Bharat / business

மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை - புதிய உச்சத்தில் வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.226-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 20, 2025 at 11:01 AM IST

சென்னை: நேற்றைய தினம் குறைந்த தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.20 அதிகரித்து ரூ.12,400-க்கும், சவரன் ரூ.99,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறைவு, அமெரிக்காவின் பெடரல் வங்கி வட்டி விகிதம் குறைவு ஆகியவற்றின் காரணமாக, தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது. டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே ஏற்ற இறக்கத்தை சந்தித்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த டிசம்பர் 15-ஆம் தேதி வரலாற்றில் முதன்முறையாக ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டி மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

ஆனால், அதற்கு அடுத்த நாளே மளமளவென குறைந்து சவரன் ரூ.98,800-க்கு விற்பனை செய்யபப்பட்டது. இதன் பின்னர், 2 நாட்களுக்கு அதிகரித்த தங்கம், நேற்றைய தினம் பெரும் சரிவை சந்தித்தது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து, ரூ. 12,380-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்து ரூ.99,040-க்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில், தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.20 அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை:

அதன்படி, 22 காரட் ஆபர்ணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 அதிகரித்து ரூ.12,400-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 அதிகரித்து ரூ.99,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.22 அதிகரித்து ரூ.13,527-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.176 அதிகரித்து ரூ.1,08,216-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று குறைந்த தங்கம் விலை, இன்று மீண்டும் அதிகரித்து நகை பிரியர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளது.

வெள்ளி விலை:

தங்கத்தோடு போட்டிபோட்டுக்கொண்டு வெள்ளி விலையும் உயர்ந்து வருகிறது. நேற்று கிராம் ரூ.221 விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.226-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,26,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை மாலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,400

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.99,200

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.226

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,26,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 20ரூ.12,400ரூ. 99,200
டிசம்பர் 19ரூ.12,380ரூ.99,040
டிசம்பர் 18ரூ.12,440ரூ.99,040
டிசம்பர் 17ரூ.12,440ரூ.99,520
டிசம்பர் 16ரூ.12,350ரூ.99,200
டிசம்பர் 15ரூ.12,515ரூ.1,00,120
டிசம்பர் 14ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 13ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 12ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 11ரூ.12,050ரூ.96,400

