ETV Bharat / business

மாதத்தின் முதல் நாளே உயர்ந்த தங்கம் விலை - ஒரு பவுன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4 அதிகரித்து 1 கிராம் - ரூ.196-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 10:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வருடத்தின் கடைசி மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 அதிகரித்து ரூ.12,070-க்கும், சவரன் ரூ.96,560-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச அளவில் ஏற்பட்டிருக்கும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தின் காரணமாக, ஆண்டின் தொடக்கத்தின் இருந்தே தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியை அழ்த்தியது. முக்கியமாக ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சியும், பொருளாதார நிலையற்ற தன்மையுமே தங்கத்தின் விலை உயர்வுக்கு காரணமாக இருக்கிறது.

தங்கம் விலை ஜனவரி 1 ஆம் தேதி கிராம் 7,150-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.57,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. கடந்த 11 மாதத்தில் தங்கம் விலை வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டது. இதில், அதிகபட்சமாக காட்ந்த அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி சவரன் ரூ.95,200-க்கும் விறபனையானது. அன்றிலிருந்து தற்போது வரை தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது. கடந்த 11 மாதத்தில் தங்கம் விலை சரவரனுக்கு ரூ.39,360 அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை நேற்று முன் தினம் கிராமுக்கு ரூ. 140 அதிகரித்து ரூ.11,980-க்கு, சவரனுக்கு ரூ.1,120 அதிகரித்து, ரூ.95,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று (டிச.1) தங்கம் விலை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (டிசம்பர் 1) கிராமுக்கு ரூ.90 அதிகரித்து ரூ.12,070-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ரூ.96,560-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 98 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.13,167-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.784 அதிகரித்து ரூ.105,336-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை:

தங்கம் போன்று வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கிராம் ரூ.192க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.4 அதிகரித்து 1 கிராம் - ரூ.196-க்கும், கிலோ ரூ.1,96,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ஆத்தாடி இம்புட்டு விலையா? மதுரை மல்லி கிலோ ரூ.4,500-க்கு விற்பனை

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,070

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.96,560

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.196

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,96,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
டிசம்பர் 1ரூ.12,070ரூ.96,560
நவம்பர் 30ரூ.11,980ரூ.95,840
நவம்பர் 29ரூ.11,980ரூ.95,840
நவம்பர் 28ரூ.11,840ரூ.94,720
நவம்பர் 27ரூ.11,770ரூ.94,160
நவம்பர் 26ரூ.11,800ரூ.94,400
நவம்பர் 25ரூ.11,720ரூ.93,760
நவம்பர் 24ரூ.11,520ரூ.92,160
நவம்பர் 23ரூ.11,630ரூ.93,040
நவம்பர் 22ரூ.11,630ரூ.93,040

TAGGED:

தங்கம் விலை
GOLD RATE
CHENNAI GOLD PRICE
GOLD AND SILVER RATE
TODAY GOLD RATE CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.