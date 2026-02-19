ETV Bharat / business

3 நாள் சரிவுக்கு பிறகு சரசரவென ஏறிய தங்கம் விலை: சவரனுக்கு ரூ.2,160 அதிகரிப்பு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

February 19, 2026

சென்னை: 3 நாட்களுக்கு பிறகு ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,160 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,000க்கு விற்கப்படுகிறது.

தங்கம் விலை இந்த ஆண்டும் ஏறுமுகத்தில்தான் இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். குறிப்பாக, உலக சந்தையில் தங்கம் விலை கணிசமாக உயரக்கூடும் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். உலகளாவிய வர்த்தக மாற்றங்கள், பங்குச்சந்தை ஏற்ற தாழ்வுகள் போன்ற காரணங்களால், தங்கம் விலையில் அவ்வப்போது இறக்கம் ஏற்பட்டாலும் விலை உயர்வு என்பது கட்டாயம் தொடரும் என்கின்றனர்.

அமெரிக்காவின் திடீர் நடவடிக்கைகளால் டாலர் மதிப்பு எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறலாம் என்ற நிலைமை தொடர்வதால், ஏராளமான உலக நாடுகள் தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால் பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படும் தங்கம், சாமானியர்களுக்கு பெரும் கனவாக மாறி வருகிறது.

தங்கம் விலை

கடந்த 3 நாட்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் அதிகரித்திருக்கிறது. நேற்று (பிப். 18) கிராமுக்கு ரூ. 90 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,230க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 270 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,500-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 720 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,840க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 2,160 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,16,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்திற்கு மாற்றான பாதுகாப்பான முதலீடாக வெள்ளி பார்க்கப்படுகிறது. அதன் காரணமாகவே, தங்கத்தைப் போன்று வெள்ளியையும் அடகு வைத்து பணம் பெறும் முறை சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் தங்கத்தை போன்றில்லாமல் பல்வேறு எலெக்ட்ரிக் பொருட்களின் தயாரிப்புகளிலும் வெள்ளி பயன்படுத்தப்படுவதால் இதன் விலை மாற்றம் வேறு தொழில் செய்பவர்களையும் வெகுவாக பாதித்து வருகிறது.

கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில் இன்று சற்று அதிகரித்திருக்கிறது. நேற்று (பிப். 18) கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 260க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 270க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்த நிலையில் இன்று ரூ. 10,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,27,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,500

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,16,000

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 270

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,70,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
பிப்ரவரி 19ரூ.14,500ரூ.1,16,000
பிப்ரவரி 18ரூ.14,230ரூ.1,13,840
பிப்ரவரி 17ரூ.14,320ரூ.1,14,560
பிப்ரவரி 16ரூ.14,440ரூ.1,15,520
பிப்ரவரி 15ரூ.14,560ரூ.1,16,480
பிப்ரவரி 14ரூ.14,560ரூ.1,16,480
பிப்ரவரி 13ரூ.14,400ரூ.1,15,200
பிப்ரவரி 12ரூ.14,600ரூ.1,16,800
பிப்ரவரி 11ரூ.14,790ரூ.1,18,320
பிப்ரவரி 10ரூ.14,650ரூ.1,17,200

