குறைந்தது தங்கம் விலை - ஒரு சவரன் ரூ. 99,040க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 3 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,21,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

தங்க கம்மல்
தங்க கம்மல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 19, 2025 at 11:01 AM IST

சென்னை: கடந்த 2 நாட்களாக அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 99,040க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

உலக அளவிலான பரிவர்த்தனைகளில் அமெரிக்க டாலர் மற்றும் தங்கம் மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனவேதான், இவற்றில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றங்கள் கூட,உலக பொருளாதாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பை வைத்து உலக நாடுகளின் மீது அதிகப்படியான வரியை விதிக்கும் டிரம்ப்புக்கு பாடம் புகட்டும் விதமாக, பிரிக்ஸ் நாடுகள் கூட்டமைப்பு டாலரை மதிப்பிழக்க செய்யும் (பிரிக்ஸ் கரன்சி) முயற்சியில் ஈடுபட்டன. இதற்கு போட்டியாக, மற்றொரு கிரிப்டோ கரன்சியை இறக்கினார் டிரம்ப். இந்த போட்டி காரணமாக பங்குச்சந்தை முதலீடு நிச்சயமற்றதாக மாறி, உலக நாடுகள் பலவும் தங்கத்தை ஒரு நம்பகமான முதலீடாக பார்க்க ஆரம்பித்தன. இதுவே, இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்து தங்கம் விலை ஏறுவதற்கு காரணம் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

தங்கம் விலை

ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, வரலாற்றில் முதன்முறையாக கடந்த டிசம்பர் 15ஆம் தேதி ரூ. 1 லட்சத்தைத் தாண்டியது. இந்நிலையில், அடுத்த நாளே தங்கம் விலை சற்று குறைந்தாலும் கடந்த 2 நாட்களாக அடுத்தடுத்து சிறிது ஏற்றம் கண்டது. நேற்று (டிச.18), கிராமுக்கு ரூ. 40 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,440க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 60 குறைந்து, ரூ. 12,380க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ரூ. 99,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 480 குறைந்து ரூ.99,040க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தின் விலை ஏறுவதைப் போன்றே வெள்ளி விலையும் கிடுகிடுவென ஏறிவருகிறது. கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து வெள்ளி விலை ஏறி வந்த நிலையில் இன்று 3 ரூபாய் குறைந்திருக்கிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 2 அதிகரித்து ரூ.224க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 3 குறைந்து ரூ.221க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன்படி, கிலோவுக்கு ரூ. 3 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,21,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை மாலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,380

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.99,040

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.221

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,21,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 18ரூ.12,380ரூ.99,040
டிசம்பர் 17ரூ.12,440ரூ.99,520
டிசம்பர் 16ரூ.12,400ரூ.99,200
டிசம்பர் 16ரூ.12,350ரூ.98,800
டிசம்பர் 15ரூ.12,515ரூ.1,00,120
டிசம்பர் 14ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 13ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 12ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 11ரூ.12,050ரூ.96,400
டிசம்பர் 10ரூ.12,030ரூ.96,240

