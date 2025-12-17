மீண்டும் ரூ. 1 லட்சத்தை நெருங்கிய தங்கம் விலை - இனி ஏறுமுகம் தானா?
வெள்ளி விலை ஒரே நாளில் கிலோவுக்கு ரூ. 11 ஆயிரம் அதிகரித்து தங்கத்துக்கே டஃப் கொடுத்து வருகிறது.
Published : December 17, 2025 at 10:20 AM IST
சென்னை: இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை, நேற்று சற்று குறைந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது.
ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு, போக்கு காட்டி வருகிறது. நடப்பாண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கம் விலை அதிகரித்து வரும் நிலையில், நிபுணர்கள் கணித்தபடியே ஆண்டு இறுதிக்குள் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டியது. இதற்கு உலக நாடுகளிடையேயான போர் பதற்றம், பங்குச்சந்தையின் நிச்சயமற்ற தன்மை, டாலர் மதிப்பு சரிவு போன்ற பல காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன.
இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய அரியவகை உலோகமான தங்கத்தின் உற்பத்தி குறைந்ததும், விலையேற்றத்துக்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், இந்தியாவில் மட்டுமே முதன்மையான முதலீடாக இருந்த தங்கமானது, இப்போது உலக நாடுகள் பலவற்றின் கவனத்தையும் தன்பக்கம் ஈர்த்து வருகிறது. அதனாலேயே பெரிய அளவில் பாதுகாப்பான முதலீடு செய்ய நினைப்பவர்கள் தங்கத்தையே அதிகம் நாடுகின்றனர். இதுவும் சர்வதேச அளவில் தங்கம் விலையேற்றத்துக்கு மற்றொரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையானது வரலாற்றில் முதன்முறையாக நேற்று முன்தினம் (டிச.15) ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டி, ரூ. 1,00,120க்கு விற்பனையானது. ஆனால், நேற்று ரூ. 1,320 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 98,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (டிச. 17) கிராமுக்கு ரூ. 50 அதிகரித்து ரூ. 12,400க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து, ரூ. 99,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்து வருவதால், வரும் காலங்களில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயரும் என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தின் விலை அதிகரிப்பதை போன்றே அதற்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4 குறைந்து ரூ. 211க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 11 அதிகரித்து, ரூ. 222க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 2,22,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை மாலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,400
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.99,200
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.222
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,22,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|டிசம்பர் 16
|ரூ.12,400
|ரூ.99,200
|டிசம்பர் 16
|ரூ.12,350
|ரூ.98,800
|டிசம்பர் 15
|ரூ.12,515
|ரூ.1,00,120
|டிசம்பர் 14
|ரூ.12,370
|ரூ.98,960
|டிசம்பர் 13
|ரூ.12,370
|ரூ.98,960
|டிசம்பர் 12
|ரூ.12,370
|ரூ.98,960
|டிசம்பர் 11
|ரூ.12,050
|ரூ.96,400
|டிசம்பர் 10
|ரூ.12,030
|ரூ.96,240
|டிசம்பர் 9
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|டிசம்பர் 8
|ரூ.12,040
|ரூ.96,320