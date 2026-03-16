ETV Bharat / business

வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே ரூ. 400 குறைந்த தங்கம் விலை: இன்று சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 4 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 76 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 11:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வாரத்தின் முதல் நாளே 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,680க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் போரின் தாக்கமானது உலக வர்த்தகத்தில் பல்வேறு நெருக்கடிகளை உருவாக்கி வருகிறது. இதன் காரணமாக பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்து வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர். பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தின்மீதும் முதலீடு செய்ய தயங்குகின்றனர். போர் பதற்றம் காரணமாக இருக்கிற முதலீடுகளை பாதுகாத்தாலே போதும் என்ற எண்ணத்தில் நிறைய முதலீட்டாளர்கள் எங்கும் முதலீடு செய்யமால தங்கள் பங்கை வைத்திருப்பதால், சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடும் குறைந்திருக்கிறது.

இதன் காரணமாக இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகளவில் தங்கத்தின் விலை குறைந்து வருகிறது. அதுவே தங்கம் மீதான முதலீடு அதிகரிக்கும் நாட்களில் விலையும் சற்று உயர்கிறது. மற்ற நாட்களில் தொடர் சரிவை சந்தித்து வருகிறது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுத்தாலும், குறைந்த அளவில் தங்கம் வாங்குகிற சாமானியர்களுக்கு சற்று ஆறுதல் கொடுத்திருக்கிறது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (மார்ச் 14) கிராமுக்கு ரூ. 140 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,760க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,710க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 1,120 குறைந்த நிலையில் இன்று ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,17,680க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

சனிக்கிழமை (மார்ச் 14) வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 280க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 4 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 276க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமை கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,80,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 4,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,76,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,710

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,17,680

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.276

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,76,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மார்ச் 16ரூ.14,710ரூ.1,17,680
மார்ச் 15ரூ. 14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 14ரூ. 14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 13ரூ.14,900ரூ.1,19,200
மார்ச் 12ரூ.14,970ரூ.1,19,760
மார்ச் 11ரூ.15,120ரூ.1,20,960
மார்ச் 10ரூ.15,050ரூ.1,20,400
மார்ச் 9ரூ.14,950ரூ.1,19,600
மார்ச் 8ரூ.15,050ரூ.1,20,400
மார்ச் 7ரூ.15,050ரூ.1,20,400

TAGGED:

GOLD RATE
தங்கம் விலை
GOLD AND SILVER RATE
GOLD PRICE
GOLD RATE IN CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.