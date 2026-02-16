வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே குறைந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 1,15,520-க்கு விற்பனை
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : February 16, 2026 at 11:11 AM IST
சென்னை: வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 960 குறைந்து ரூ. 1,15,520க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
டாலர் மதிப்பு சரிவு, உலக நாடுகளின் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு, நாடுகளுக்கிடையேயான போர் பதட்டங்கள் போன்ற உலகளவிலான பல்வேறு காரணிகளால் தங்கம் விலை கடந்த ஆண்டு வரலாறு காணாத உயர்வை கண்டது. குறிப்பாக, ஆண்டின் இறுதிக்குள் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டும் என்று நிபுணர்கள் கணித்ததை போன்றே ஆண்டு இறுதியில் தங்கத்தின் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டியது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலும் தங்கம் விலை விறுவிறுவென அதிகரித்துக்கொண்டே போனது. இதனிடையே, மத்திய பட்ஜெட் அறிவிப்பு மற்றும் அமெரிக்க வங்கி வட்டி விகித மாற்றத்துக்கு பிறகு, படிப்படியாக தங்கத்தின் விலை குறைந்தது. மேலும், ரஷ்யா - அமெரிக்க இடையேயான மோதல் போக்கு சற்று தணிந்திருக்கும் நிலையில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.80 ஆயிரம் வரை குறைய வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் கணித்திருக்கின்றனர்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (பிப். 14) கிராமுக்கு ரூ. 160 அதிகரித்து ரூ. 14,560க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 120 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,440க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, பிப். 14 அன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,280 அதிகரித்து ரூ. 1,16,480க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 960 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,15,520க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை கடந்த மாதத்தில் அதிகபட்சமாக ஒரு கிராம் ரூ. 425க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் சரசரவென குறைந்து ரூ. 300ஐ தொட்டது. இந்நிலையில் சனிக்கிழமை (பிப். 14) கிராமுக்கு ரூ. 20 குறைந்து ரூ. 280க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று மேலும் ரூ. 15 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 2,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,440
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,15,520
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 265
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,65,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|பிப்ரவரி 16
|ரூ.14,440
|ரூ.1,15,520
|பிப்ரவரி 15
|ரூ.14,560
|ரூ.1,16,480
|பிப்ரவரி 14
|ரூ.14,560
|ரூ.1,16,480
|பிப்ரவரி 13
|ரூ.14,400
|ரூ.1,15,200
|பிப்ரவரி 12
|ரூ.14,600
|ரூ.1,16,800
|பிப்ரவரி 11
|ரூ.14,790
|ரூ.1,18,320
|பிப்ரவரி 10
|ரூ.14,650
|ரூ.1,17,200
|பிப்ரவரி 9
|ரூ.14,420
|ரூ.1,15,360
|பிப்ரவரி 8
|ரூ.14,420
|ரூ.1,15,360
|பிப்ரவரி 7
|ரூ.14,120
|ரூ.1,12,960