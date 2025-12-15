ETV Bharat / business

ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கிய தங்கம் - விலையை கேட்டாலே ஷாக் அடிக்குதே

தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 அதிகரித்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 15, 2025 at 10:34 AM IST

1 Min Read
சென்னை: கடந்த 3 நாட்களாக ஒரே விலையில் நீடித்து வந்த தங்கம் விலை, இன்று அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.99,680-க்கும் நெருங்கியுள்ளது.

ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த அக்டோபர் மாதம் 17-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.97,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்த, டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்தை சந்தித்து வந்தது. கடந்த 12 ஆம் தேதி ஒரே நாளில் 2 முறை உயர்ந்து, கடந்த 2 நாட்களாக அதே விலை நீடித்து வந்தது. அதன்படி, தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ.12,370-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.98,960-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

அமெரிக்காவில் பெடரல் வங்கி வட்டிவிகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், தங்கம் விலை அதிகரித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே ஏற்ற இறக்கத்தை சந்தித்து வரும் தங்கம் விலை, இன்று ஒரே நாளில் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டு, நகை பிரியர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.12,460-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.99,680-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாயை தங்கம் விலை தொட்டுள்ளது. தங்கம் விலை வரலாற்றில் இதுவே புதிய உச்சம் ஆகும். அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலையும் கிராமுக்கு ரூ.99 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.13,593-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.792 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.108,744- க்கும் விற்பனையாகிறது. அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தங்கம் விலை ஒரு லட்சத்தை தொடும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை:

தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.3 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.213-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,13,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,460

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.99,680

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.213

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,13,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 15ரூ.12,460ரூ.99,680
டிசம்பர் 14ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 13ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 12ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 11ரூ.12,050ரூ.96,400
டிசம்பர் 10ரூ.12,030ரூ.96,240
டிசம்பர் 9ரூ.12,000ரூ.96,000
டிசம்பர் 8ரூ.12,040ரூ.96,320
டிசம்பர் 7ரூ.12,040ரூ.96,320
டிசம்பர் 6ரூ.12,040ரூ.96,320

