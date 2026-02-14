மீண்டும் எகிறிய தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 1,280 உயர்வு
வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 280க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னை: கடந்த 2 நாட்களாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,280 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,480க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
1920ஆம் ஆண்டில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை வெறும் 21 ரூபாயாக இருந்தது. 4 தசாப்தங்களை தாண்டியும் கூட 70களில் சவரன் விலை கிட்டத்தட்ட 150 ரூபாயாகவே இருந்தது. ஆனால், அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் உலகளவில் ஏற்பட்ட பண வீக்கம், பொருளாதார சரிவு, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பின்மை போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை ரூ. 1000-ஐ தாண்டியது. அப்போது தொடங்கி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றம் கண்டு வந்த தங்கம் விலை 2024ஆம் ஆண்டில் ரூ.50 ஆயிரத்தை தொட்டது. ஆனால் வரலாற்றிலேயே இல்லாத வகையில் முதன்முறையாக ஒரே ஆண்டில் ரூ. 50 ஆயிரத்துக்கும் மேல் அதிகரித்து ஒரு சவரன் தங்கம் விலை 2025இல் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டியது.
இந்நிலையில், இனிவரும் ஆண்டுகளிலும் தங்கம் விலை உயர்ந்துகொண்டேதான் போகும் என்று நிபுணர்கள் கணித்திருக்கின்றனர். அடிக்கடி உலக நாடுகளிடையே ஏற்படுகிற போர் பதற்றங்கள் மற்றும் பல நாடுகளில் எடுக்கப்படும் அதிரடியான பொருளாதார கொள்கைகளும் முக்கிய காரணங்களாக சொல்லப்படுகின்றன.
தங்கம் விலை
தங்கம் விலை நேற்று (பிப். 13) கிராமுக்கு ரூ. 200 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,400க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 160 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1600 குறைந்து ரூ. 1,15,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 1,280 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,480க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்துக்கு போட்டியாக ஏறிவந்த வெள்ளி விலை கடந்த ஒரு வார காலத்தில் கணிசமாக குறைந்திருக்கிறது. தொடர்ந்து 4 நாட்களாக ஒரு கிராம் ரூ. 300க்கு விற்பனையாகி வந்த நிலையில், நேற்று ரூ. 20 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 280க்கு விற்பனையானது. இன்றும் விலை மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,80,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,560
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,16,480
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 280
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,80,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|பிப்ரவரி 14
|ரூ.14,560
|ரூ.1,16,480
|பிப்ரவரி 13
|ரூ.14,400
|ரூ.1,15,200
|பிப்ரவரி 12
|ரூ.14,600
|ரூ.1,16,800
|பிப்ரவரி 11
|ரூ.14,790
|ரூ.1,18,320
|பிப்ரவரி 10
|ரூ.14,650
|ரூ.1,17,200
|பிப்ரவரி 9
|ரூ.14,420
|ரூ.1,15,360
|பிப்ரவரி 8
|ரூ.14,420
|ரூ.1,15,360
|பிப்ரவரி 7
|ரூ.14,120
|ரூ.1,12,960
|பிப்ரவரி 6
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|பிப்ரவரி 5
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200