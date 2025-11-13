மீண்டும் ராக்கெட்டில் ஏறிய தங்கம் - சவரனுக்கு ரூ. 1600 உயர்வு - ஆண்டு இறுதிக்குள் ஒரு லட்சத்தை தொடுமா?
நேற்று ஒரு சவரன் ரூ.92,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.94,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 13, 2025 at 11:09 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்த நிலையில், இன்று ரூ.1600 அதிகரித்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகம் கண்டுவந்த நிலையில், தீபாவளிக்கு பின்னர் மெல்ல குறைய ஆரம்பித்தது. இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தொடும் என்று நிபுணர்களால் கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், திடீரென ஏற்பட்ட விலை குறைவானது, நகை முதலீட்டாளர்களையும், நகைப் பிரியர்களையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
ஒருசில நாட்களில் சரசரவென குறைந்த தங்கம் விலையானது ரூ.89 ஆயிரத்திற்கும் கீழ் சென்றது. அதன்பிறகு, மீண்டும் ஏறுமுகத்தை நோக்கி மாறிய தங்கம் விலை, மீண்டும் ரூ.94 ஆயிரத்தை தாண்டியிருக்கிறது. இது, நகை வியாபரிகளை மகிழ்ச்சியடைய செய்தாலும், தங்கம் வாங்க நினைக்கும் சாமானியர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.
பங்குச்சந்தை மாற்றங்கள், சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு போன்ற காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதாக கூறப்பட்டாலும், ‘பாதுகாப்பான முதலீடு’ என்று கருதப்படுகிற தங்கம் என்பது சாமானியர்களுக்கு வெறும் கனவாகவே மாறும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இன்றைய தங்கம் விலை
நேற்று (நவ.12) சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ரூ.92,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று (நவ.13) மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.1600 அதிகரித்து ஒரு சவரன், ரூ.94,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 100 குறைந்து, ரூ.11,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.200 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.11,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தின் விலை அதிகரிப்பதை தொடர்ந்து, வெள்ளியின் மீதான முதலீடு அதிகரிக்கத் தொடங்கி இருக்கிறது. இதனால் வெள்ளி விலையும் ஏற்றம் கண்டு வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 3 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 173க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.9 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 182க்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ ரூ. 1,82,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,800
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.94,400
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.182
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,82,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 13
|ரூ.11,800
|ரூ.94,600
|நவம்பர் 12
|ரூ.11,600
|ரூ.92,800
|நவம்பர் 11
|ரூ.11,700
|ரூ.93,600
|நவம்பர் 10
|ரூ.11,480
|ரூ.91,840
|நவம்பர் 9
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|நவம்பர் 8
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|நவம்பர் 7
|ரூ.11,270
|ரூ.90,160
|நவம்பர் 6
|ரூ.11,320
|ரூ.90,560
|நவம்பர் 5
|ரூ.11,180
|ரூ.89,440
|நவம்பர் 4
|ரூ.11,250
|ரூ.90,000