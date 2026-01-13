கிடுகிடுவென உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
தங்கத்தை போல வெள்ளி விலை ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து வருகிறது. வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் உயர்ந்து ரூ. 2,92,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : January 13, 2026 at 10:16 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 50 உயர்ந்து ரூ. 13,170க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.1,05,360-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இரண்டும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அதிகரித்து வருவதால் நகை வாடிக்கையாளர்கள் வருத்தத்தில் இருக்கின்றனர். இந்தியர்களின் திருமணம், சடங்கு போன்ற விழாக்களில் தங்கம் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. ஆனால் தற்போதைய விண்ணை முட்டும் விலை உயர்வால் சாமானியர்களுக்கு தங்கம் என்பது வெறும் கனவாகவே மாறிவிட்டது.
சரி, தங்கத்தின் விலைதான் இப்படி அதிகரிக்கிறது என்றால், வெள்ளியும் அதற்கு போட்டியாக நாளுக்கு நாள் விலையேற்றம் கண்டு வருகிறது. இந்த விலையேற்றத்துக்கு உலக பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை, பண வீக்கம், டாலர் மதிப்பு வீழ்ச்சி போன்றவை முக்கிய காரணங்களாக சொல்லப்பட்டாலும், பங்குச்சந்தை நஷ்டம் முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
தங்கம் விலை உயர்வு எதனால்?
உலகளவில் அமெரிக்க டாலர் மற்றும் தங்கம் இரண்டும்தான் பரிவர்த்தனைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் தங்கத்தை ஒரு நாடுவிட்டு மற்றொரு நாட்டிற்கு கொண்டுசெல்வதற்கு பல்வேறு விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. இதனால் இத்தனை ஆண்டுகளாக டாலரே பரிவர்த்தனைகளில் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் சமீபகால பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சியானது உலக நாடுகளின் கவனத்தை தங்கத்தின் பக்கம் திருப்பி இருக்கிறது.
அரிய உலோகமான தங்கம், ஒரு நம்பகமான முதலீடாக தங்கம் பார்க்கப்படுவதால் உலக நாடுகள் பலவற்றிலிருந்தும் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்திருக்கிறது. இதனால் விலையும் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. தங்கம் விலை குறையுமா என்றால் இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஜன 12) ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ. 13,120க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று ரூ. 50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,170க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று 22 காரட் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கமானது ரூ. 1,04,960க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று ரூ. 400 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,360க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: ஆம்னி பேருந்துகள் கூடுதல் கட்டணம் கேட்டால் என்ன செய்வது? உடனே இந்த நம்பர்களுக்கு போன் பண்ணுங்க
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் கண்டுவருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு 12 அதிகரித்து ரூ. 287க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 292க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5000 அதிகரித்து ரூ. 2,92,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,170
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் -ரூ.1,05,360
வெள்ளி 1 கிராம் -ரூ.292
வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ.2,92,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 13
|ரூ.13,170
|ரூ.105,360
|ஜனவரி 12
|ரூ.13,120
|ரூ.104,960
|ஜனவரி 11
|ரூ.12,900
|ரூ.103,200
|ஜனவரி 10
|ரூ.12,900
|ரூ.103,200
|ஜனவரி 9
|ரூ.12,800
|ரூ.102,400
|ஜனவரி 8
|ரூ.12,750
|ரூ.102,000
|ஜனவரி 7
|ரூ.12,800
|ரூ.102,400
|ஜனவரி 6
|ரூ.12,830
|ரூ. 102,640
|ஜனவரி 5
|ரூ.12,760
|ரூ.1,02,080
|ஜனவரி 4
|ரூ.12,600
|ரூ.100,800