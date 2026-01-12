ஒரே நாளில் ரூ.1,760 உயர்ந்த தங்கம் - இன்று சவரன் விலை என்ன தெரியுமா?
வெள்ளி விலை ஒரே நாளில் கிலோவுக்கு ரூ. 12 ஆயிரம் அதிகரித்து, ரூ. 2,87,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : January 12, 2026 at 11:20 AM IST
சென்னை: வாரத்தின் முதல் நாளே ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை தடாலடியாக ரூ. 1,760 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,120க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது. கடந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே படிப்படியாக ஏறிவந்த தங்கம் விலை, ஆண்டு இறுதியில் ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டியது. இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 2 லட்சத்தை தாண்டும் என கடந்த ஆண்டே நிபுணர்கள் கணித்திருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து நகைப்பிரியர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது.
தங்கம் விலை
சனிக்கிழமை (ஜன 10) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 100 உயர்ந்து ரூ. 12,900க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 220 உயர்ந்து ரூ. 13,120க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி சனிக்கிழமை (ஜன 10) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 800 அதிகரித்து ரூ. 1,03,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1760 அதிகரித்து ரூ. 1,04,960க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தின் விலை உயர்வால் முதலீட்டாளர்கள் பலர் வெள்ளி மீதும் கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளனர். இதன் விளைவாக, தங்கத்திற்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இருப்பினும், இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்து வெள்ளி விலையில் தொடர் ஏற்ற இறக்கம் இருந்து வந்த நிலையில், சனிக்கிழமை (ஜன.10) கிராமுக்கு ரூ.7 அதிகரித்து ரூ. 275க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்று மேலும் ரூ. 12 அதிகரித்து ரூ. 287க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல், ஜன.10 அன்று கிலோவுக்கு ரூ. 7000 அதிகரித்து ரூ. 2,75,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 12 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,87,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,120
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் -ரூ.1,04,960
வெள்ளி 1 கிராம் -ரூ.287
வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ.2,87,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 12
|ரூ.13,120
|ரூ.104,960
|ஜனவரி 11
|ரூ.12,900
|ரூ.103,200
|ஜனவரி 10
|ரூ.12,900
|ரூ.103,200
|ஜனவரி 9
|ரூ.12,800
|ரூ.102,400
|ஜனவரி 8
|ரூ.12,750
|ரூ.102,000
|ஜனவரி 7
|ரூ.12,800
|ரூ.102,400
|ஜனவரி 6
|ரூ.12,830
|ரூ. 102,640
|ஜனவரி 5
|ரூ.12,760
|ரூ.1,02,080
|ஜனவரி 4
|ரூ.12,600
|ரூ.100,800
|ஜனவரி 3
|ரூ.12,600
|ரூ.100,800