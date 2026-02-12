அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 1,520 குறைவு
வெள்ளி விலை தொடர்ந்து 4 நாட்களாக மாற்றமின்றி கிலோ ரூ. 3 லட்சத்துக்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
கோப்புப்படம் (Getty Image)
Published : February 12, 2026 at 10:15 AM IST
சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,520 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,800க்கு விற்கப்படுகிறது.
கடந்த மாதம் முழுவதும் தொடர் ஏற்றம் கண்டுவந்த தங்கம் விலை இந்த மாதம் தொடங்கியதிலிருந்து ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. நேற்று தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்த நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 190 குறைந்து ரூ.14,600க்கும் சவரனுக்கு ரூ. 1,520 குறைந்து ரூ. 1,16,800க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்றும் மாற்றமின்றி, ஒரு கிராம் ரூ. 300க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.