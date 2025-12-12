புதிய உச்சம் தொட்ட தங்கம் - சவரனுக்கு ரூ.1600 உயர்வு
வெள்ளி விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.6 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.215-க்கும், கிலோ வெள்ளி ரூ.2,15,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
Published : December 12, 2025 at 10:06 AM IST
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து ரூ.12,250-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1600 உயர்ந்து ரூ.98 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச சந்தை விலை நிலவரம், தங்கத்தின் தேவை அதிகரிப்பு, டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாய் மதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கங்கள் சந்தித்து வருகிறது. இத்துடன் அமெரிக்காவில் பெடரல் வங்கி வட்டிவிகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், அதன் தாக்கம் தங்கத்தில் எதிரொலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே ஏற்ற இறக்கத்தை சந்தித்து வரும் தங்கம் விலை, இன்று ஒரே நாளில் அதிரடியாக உயர்ந்து மீண்டும் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
நேற்றைய நிலவரப்படி 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,050க்கும் சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.96,400க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
தங்கம் விலை
22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.12,250-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1600 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.98,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலையும் கிராமுக்கு ரூ.218 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.13,363-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1744 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.106,904- க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த 10 நாட்களாக ரூ.96 ஆயிரத்திலேயே நீடித்து வந்த தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.1600 அதிகரித்து ரூ.98 ஆயிரத்தை தொட்டுள்ளது. கூடிய விரைவில் ஒரு லட்சத்தை தொடும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
நேற்றைய தினம் கிராம் வெள்ளி ரூ.209-க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.6 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.215-க்கும், கிலோ வெள்ளி ரூ.2,15,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,250
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.98,000
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.215
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,15,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|டிசம்பர் 12
|ரூ.12,250
|ரூ.98,000
|டிசம்பர் 11
|ரூ.12,050
|ரூ.96,400
|டிசம்பர் 10
|ரூ.12,030
|ரூ.96,240
|டிசம்பர் 9
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|டிசம்பர் 8
|ரூ.12,040
|ரூ.96,320
|டிசம்பர் 7
|ரூ.12,040
|ரூ.96,320
|டிசம்பர் 6
|ரூ.12,040
|ரூ.96,320
|டிசம்பர் 5
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|டிசம்பர் 4
|ரூ.12,020
|ரூ.96,160
|டிசம்பர் 3
|ரூ.12,060
|ரூ.96,480