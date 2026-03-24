காலையில் விலை இறக்கம், மாலை ஏற்றம்; கண்ணாமூச்சி காட்டும் தங்கம் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?
விலையுயர்வை அடுத்து தற்போது தங்கம் சவரன் ஒன்று ரூ. 1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்திற்கு விற்கப்படுகிறது.
Published : March 24, 2026 at 7:57 PM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று காலை ரூ. 2,720 குறைந்த நிலையில், இன்று மாலையில் சவரனுக்கு ரூ. 2 ஆயிரம் உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று (மார்ச் 24) காலை குறைந்த நிலையில் மாலையில் மீண்டும் உயர்ந்திருக்கின்றது. ரூ. 2 ஆயிரம் உயர்ந்து சவரன் ஒன்று தற்போது ரூ. 1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்திற்கு விற்பனையாகின்றது.
கடந்த சில தினங்களாகவே இறக்கத்தை மட்டுமே கண்டு வந்த தங்கத்தின் விலை நேற்றும், இன்றும் ஏற்றம்-இறக்கம் என இரண்டையும் கண்டுள்ளது. குறிப்பாக நேற்றைய தினம் மட்டும் மூன்று முறை இதன் விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. காலையில் ரூ. 5,360 குறைந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, மாலை மீண்டுமொரு முறை ஆபரண தங்க பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் விதமாக ரூ. 2,240 குறைந்தது. இது நடைபெற்ற சில மணி நேரங்களிலேயே ரூ. 5,360 உயர்ந்து அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்தது தங்கம்.
இதுபோன்ற சம்பவத்தையே இன்றும் தங்கம் செய்திருக்கின்றது. இன்று காலையில் சவரனுக்கு ரூ. 2,720 குறைந்த நிலையில், இன்று மாலையில் சவரனுக்கு ரூ. 2 ஆயிரம் உயர்ந்திருக்கின்றது. விலையுயர்வை அடுத்து தற்போது தங்கம் சவரன் ஒன்று ரூ. 1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்திற்கு விற்பனையாகிக் கொண்டிருக்கின்றது.
கிராம் ஒன்றிற்கு ரூ. 250 உயர்ந்து, ரூ. 13 ஆயிரத்து 250-க்கு விற்பனையாகிக் கொண்டிருக்கின்றது. இதேபோல், வெள்ளி விலையும் சற்றே அதிகரித்திருக்கின்றது. காலை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 240-க்கு விற்பனையாகிய நிலையில், அது மீண்டும் ரூ. 10 உயர்ந்து ரூ. 250க்கும், கிலோ 2.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
ஈரான்-இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையிலான போர் பதற்றம் காரணமாக தங்கத்தின் விலை ஏற்றம் மற்றும் இறக்கம் இரண்டையும் அதிரடியாகச் சந்தித்து வருகின்றது.
எனினும் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை விரைவில் ரூ. 1 லட்சத்திற்கு கீழ் வரலாம் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறி வருகின்றனர். இத்தகைய எதிர்ப்பார்ப்புக்கு இடையே தங்கம் இன்றும் விலையேற்றத்தை கண்டிருக்கிறது.