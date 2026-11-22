தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை: வங்கி நகைக்கடனுக்கு நோட்டீஸ் வந்தால் வாடிக்கையாளர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
குறிப்பிட்டத் தொகையைச் செலுத்தக்கோரி வங்கியில் இருந்து நகைக்கடன் பெற்றவர்களுக்கு நோட்டீஸ் வரலாம்; அந்த நோட்டீஸுக்கு அச்சப்படத் தேவையில்லை என அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கத்தின் நிர்வாகி ரோஷன் கார்க்கி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 22, 2026 at 9:00 PM IST
சென்னை: தங்கத்தின் விலை கடுமையாக சரிந்து வரும் நிலையில் நகைக்கடன் பெற்றவர்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட வங்கியில் இருந்து நோட்டீஸ் வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதுகுறித்து நகைக்கடன் வாடிக்கையாளர்கள் அச்சமடையத் தேவையில்லை என்று அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கத்தின் தமிழ்நாடு மாநிலக் குழு பொதுச் செயலாளர் ரோஷன் கார்க்கி தெரிவித்துள்ளார்.
பொதுமக்கள் தங்களது அவசர பணத்தேவைக்கு தங்களது தங்கநகைகளை தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகளில் வைத்து கடன் பெறுவதையே வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். அப்போது, தங்க நகைகளின் மதிப்பில் 75% முதல் 85% வரை வங்கிகள் தங்களது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடனாக வழங்குகின்றன.
இந்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த நிலையில், தீபாவளி பண்டிகைக்கு பிறகு தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி (நவ.22) 22 கேரட் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூபாய் 11,465- க்கும், ஒரு சவரன் விலை ரூபாய் 91,720- க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வரும் நிலையில் வங்கிகளில் இருந்து தங்க நகைக்கடன் பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு வருவதாகவும், கடனை அடைக்கக் கோருவதாகவும் நகைக்கடன் பெற்ற வாடிக்கையாளர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த சூழலில், ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதலின்படி தங்க நகைக்கடன் பெறுவதற்கான வழிமுறைகளையும், தங்க நகைக்கடனுக்கான தொகையைத் திரும்பச் செலுத்தி நகைகளை மீட்பதற்கான விதிமுறைகளையும் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
தங்க நகைக்கடன் பெறுவதற்கான விதிமுறைகள்
18 காரட் மற்றும் 22 காரட் ஆகிய தங்க நகைகள் மட்டுமே வங்கிகளில் அடமானத்தில் வைத்து பணத்தைப் பெற முடியும். 50 கிராம வரையிலான தங்க நாணயங்களைக் கொண்டும் வங்கிகளில் கடன் பெறலாம். அதேநேரம், தங்கக்கட்டிகள் மற்றும் தங்க பிஸ்கட்டுகளுக்கு நகைக்கடன் வழங்கப்பட மாட்டாது. ஒருவர் அதிகபட்சமாக ஒரு கிலோ வரை தங்க நகைகளை அடமானம் வைத்து கடன் பெற முடியும்.
தங்கத்தின் மதிப்பில் எவ்வளவு சதவிகிதம் கடன் வழங்கப்படுகிறது?
ஒரு வாடிக்கையாளர், வங்கிக்கு சென்று தங்க நகைகளை அடமானம் வைக்கும்போது அன்றைய நாளில் தங்கத்தின் சந்தை மதிப்பு எவ்வளவோ அதற்கேற்ப வங்கிகள் கடன் தொகையை நிர்ணயித்து வாடிக்கையாளருக்கு வழங்குகின்றன. ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, ரூபாய் 2.5 லட்சம் வரையிலான கடன்களுக்கு தங்கத்தின் மதிப்பில் 85% வரையும், ரூபாய் 2.5 லட்சம் முதல் ரூபாய் 5 லட்சம் வரையிலான கடன்களுக்கு தங்கத்தின் மதிப்பில் 80% வரையும், ரூபாய் 5 லட்சத்திற்கும் மேலான கடன்களுக்கு தங்கத்தின் மதிப்பில் 75% வரையும் நகைக்கடன் வழங்கப்படுகிறது. 18 வயது முதல் 70 வயது வரையில் உள்ளவர்கள், தங்க நகைகளை வங்கிகளில் வைத்து தங்க நகைக்கடன் பெற தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
வங்கியில் உள்ள நகை மதிப்பீட்டாளர், சம்மந்தப்பட்ட வாடிக்கையாளர் முன்பு அவரது தங்க நகைகளின் எடை மற்றும் நகைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கல் எடையைக் கழித்து, தங்கத்தின் தூய்மையைப் பரிசோதித்து மதிப்புச் சான்றிதழ் வழங்குவார். அதன்பிறகு, தங்க நகைக்கடன் வங்கிக் கணக்கிற்கு தொகையாக மாற்றம் செய்யப்படும்.
தங்க நகைகளை வங்கியில் இருந்து மீட்பதற்கான நடைமுறைகள் என்னென்ன?
தங்க நகைகளை வங்கியில் வைத்து நகைக்கடன் பெற்றவர்கள், ஒவ்வொரு மாதமும் வட்டியுடன், அசலில் மாத தவணைக்கான தொகையையும் சேர்த்து செலுத்தலாம் (அல்லது) மாதந்தோறும் வட்டியை மட்டும் செலுத்திவிட்டு நகைக்கடன் காலம் முடிவில் அசலை செலுத்தலாம். நகைக்கடன் பெற்ற தேதியில் இருந்து 12 மாதங்கள் தவணை காலமாகும். நகைக்கடன் வாங்கியவரின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப 12 மாத முடிவில் அசல் மற்றும் வட்டியை ஒன்றாகச் செலுத்தி கடனை முடிவு செய்து கொள்ளலாம்.
நகைக்கடன் புதுப்பித்தல்
தங்க நகைக்கடன் பெற்று 12 மாத முடிவில் முழு அசலையும் செலுத்த முடியாவிட்டால், அதுவரையிலான வட்டியை முழுமையாகச் செலுத்திவிட்டு, அன்றைய தங்கத்தின் மதிப்பிற்கு ஏற்ப கடனைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தத் தவறினால், வங்கி உரிய கால அவகாசத்துடன் சட்டப்பூர்வ நோட்டீஸ் அனுப்பும். அதன்பிறகும் கடன் செலுத்தப்படாவிட்டால், வெளிப்படையான ஏல முறையில் தங்க நகைகள் விற்கப்பட்டு, கடன்தொகை போக மீதமுள்ள உபரித் தொகை வாடிக்கையாளரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்பது தான் ரிசர்வ் வங்கியின் விதியாக உள்ளது.
அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்க நிர்வாகி பேட்டி
அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கத்தின் தமிழ்நாடு மாநிலக் குழு பொதுச் செயலாளர் ரோஷன் கார்க்கி கூறுகையில்" தங்க நகைக்கடன் வழங்கும்போதே வங்கியின் கணக்கில் கடன் பெற்றத்தொகையும், கடனுக்கான கால அளவு, கடன் முதிர்ச்சி அடையும்போது, கடன் பெற்றவர் வட்டியுடன் செலுத்த வேண்டியத்தொகை உள்ளிட்ட விபரங்களும் இடம்பெறும். நகைக்கடன் பெற்றவர் தனது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாதந்தாேறும் வட்டி, அசலில் ஒரு குறிப்பிட்டத் தொகையையும் செலுத்தலாம்.
நகைக்கடன் வாங்கியவர் தன்னிடம் பணம் கிடைக்கும்போது, எப்போது வேண்டுமானலும் சிறுசிறுகவும் பணம் செலுத்தலாம். அவர்கள் செலுத்தும் பணம் முதலில் வட்டியிலும், பின்னர் கடன் அசல் தொகையிலும் வரவு வைக்கப்படும். ஆனால் நகைக்கடன் பெறுபவர் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் செலுத்துவதாகக் கூறியிருப்பார். அந்தக் காலத்திற்குள் கடனை செலுத்தி நகையை மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும். நகைக்கடனை பொறுத்தவரையில் அதிகப்பட்சமாக 12 மாதங்கள் அனுமதிக்கப்படும்.
நகைக்கடன் பெற்றவரின் சூழ்நிலையைப் பாெறுத்து வட்டி அசலை செலுத்தி நகையை மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும். அதன் பின்னர் மறுநாள் புதிதாக நகைக்கடன் பெற முடியும். புதியதாக நகைக்கடன் பெறும்போது, அன்றையை தங்கநகையின் சந்தை மதிப்பில் கடன் வழங்கப்படும்.
இந்நிலையில் தங்கத்தின் விலை தற்போது குறைந்து வருகிறது. தங்கத்தின் சந்தை மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்போது நகைக்கடன் பெற்றவருக்கு, தற்போது விலைக்குறைவால் அவர் பெற்ற கடனைவிட நகையின் மதிப்பு குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், வங்கியில் இருந்து உங்கள் கடன்தொகையில் குறிப்பிட்டத் தாெகையை செலுத்த வேண்டும் என அறிவிப்பு வரலாம்.
ஆனால் அவ்வாறு வரும் அறிவிப்பிற்கு அச்சமடையத் தேவையில்லை. கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய காலம் முடிந்த பின்னர் முழுத்தொகை, வட்டியைச் செலுத்தினால் போதுமானது. அதேநேரத்தில் கையில் பணம் இருந்தால் அசல் தொகையை செலுத்தும்போது, வட்டி குறைந்து வாடிக்கையாளருக்கு பயன் உள்ளதாகவே அமையும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.