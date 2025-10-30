'தடாலடி'யாக சரிந்த தங்கம் விலை... சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
Published : October 30, 2025 at 10:00 AM IST
சென்னை: தங்கத்தின் விலை உயர்வதும், குறைவதுமாக இருந்து வந்த நிலையில், இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு 225 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கியது முதல் தீபாவளி வரை தங்கம் விலை விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தது. சவரன் 1 லட்ச ரூபாயை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இரண்டே மாதங்களில் சவரனுக்கு சுமார் 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் மேல் தங்கம் விலை அதிகரித்தது. அமெரிக்கா - சீனா இடையிலான வர்த்தகப் போர், பங்குச் சந்தை சரிவு, தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணங்கள் இந்த விலை ஏற்றத்திற்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்தியாவை பொருத்தவரை என்ன தான் தினசரி விலை உயர்ந்தாலும், தங்கத்தின் மீதான ஆர்வம் மக்களுக்கு குறையவில்லை. மேலும், வெளிநாடுகளில் பலரும் தற்போது அதிகப்படியான தங்கம் வாங்குகின்றனர். இதனால் நமது நாட்டிலும் தங்கம் விலை உச்சத்தை தொட்டு வந்தது. ஆனால், தீபாவளிக்குப் பிறகு தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று மாலை நிலவரப்படி ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, கிராம் ரூ.11,325-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று காலை கிராமுக்கு ரூ.225 சரிந்து ரூ.11,100-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதாவது, நேற்று மாலை ரூ. 90,600 ஆக இருந்த ஒரு சவரன் தங்கம், தற்போது ரூ.88,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,080 அதிகரித்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1800 சரிந்து விற்பனையாகி வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளியின் விலையும் கடந்த சில நாட்களாக படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளியானது ரூ. 166-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1 குறைந்து, ரூ.165-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ ரூ. 1,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,100
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.88,800
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.165
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,65,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 30
|ரூ.11,100
|ரூ.88,800
|அக்டோபர் 29
|ரூ.11,325
|ரூ.90,600
|அக்டோபர் 28
|ரூ.11,075
|ரூ.88,600
|அக்டோபர் 28
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 27
|ரூ.11,450
|ரூ.91,600
|அக்டோபர் 26
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 25
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 24
|ரூ.11,400
|ரூ.91,200
|அக்டோபர் 23
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 22
|ரூ.11,540
|ரூ.92,320
|அக்டோபர் 21
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|அக்டோபர் 20
|ரூ.11,920
|ரூ.95,360