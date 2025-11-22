ஆட்டம் காட்டும் தங்கம் விலை: ஒரு சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.172க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.3,000 அதிகரித்து ரூ.1,72,000க்கும் விற்பனையாகிறது.
Published : November 22, 2025 at 12:40 PM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ.1,360 அதிகரித்து ரூ.93,040க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலக பொருளாதார நிலை மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகள் தங்கம் விலையை நிர்ணயிக்கின்றன. பங்குச் சந்தையில் முதலீடுகள் குறைவதால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. இதன் விளைவாக தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது.
அக்டோபர் மாதம் தொடங்கியது முதலே தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை எட்டி வருகிறது. மறுபுறம், வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து உயர்வை கண்டு வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக கடந்த வாரத்தில் காலை, மாலை என ஒரே நாளில் இரண்டு முறை தங்கம் விலை உயர்ந்து புதிய உச்சம் அடைந்துள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று ஆபரண தங்கம் (22 காரட்) சவரன் ரூ.91,680க்கு விற்பனையானது. இன்றைய நிலவரப்படி ஆபரண தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.170 அதிகரித்து ரூ.11,630க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,360 அதிகரித்து ரூ.93,040க்கும் விற்பனையாகிறது. அதேபோல், கட்டி தங்கம் (24 காரட்) இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,488 அதிகரித்து ரூ.1,01,504க்கு விற்பனையாகிறது.
மேலும், வெள்ளி விலை கடந்த சில நாட்களாக அதிகரிப்பதும், குறைவதுமாக ஆட்டம் காட்டி வரும் நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.172க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.3,000 அதிகரித்து ரூ.1,72,000க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,630
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.93,040
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.172
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,72,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 22
|ரூ.11,630
|ரூ.93,040
|நவம்பர் 21
|ரூ.11,460
|ரூ.91,680
|நவம்பர் 20
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|நவம்பர் 19
|ரூ.11,600
|92,800
|நவம்பர் 18
|ரூ.11,400
|ரூ.91,200
|நவம்பர் 17
|ரூ.11,540
|ரூ.92,320
|நவம்பர் 16
|ரூ.11,550
|ரூ.92,400
|நவம்பர் 15
|ரூ.11,550
|ரூ.92,400
|நவம்பர் 14
|ரூ.11,740
|ரூ.93,920
|நவம்பர் 13
|ரூ.11,900
|ரூ.95,200
ஆட்டம் காட்டி வரும் தங்கம் விலை
இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வந்தது. குறிப்பாக, இதுவரை உச்ச விலையாக அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தங்கம் விலை ரூ.97,600க்கு விற்பனையானது. ஆனால், தீபாவளி முடிந்த பிறகு அக்.22ஆம் தேதி முதல் தங்கம் விலை படிப்படியாக குறைந்து வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து மாறி மாறி ஏற்றம் இறக்கம் கண்டு வந்த நிலையில், இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக ரூ.1,360 அதிகரித்து ரூ.93,040க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.