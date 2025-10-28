தங்கம் விலை குறைவு! அதுக்குனு வெள்ளி விலை இப்படியா ஆகணும்... சவரனுக்கு ரூ.1,200 சரிவு
தொடர்ந்து உச்சத்தை தொட்டு வந்த தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வரும் நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து ரூ.90,400-க்கும் விற்பனையாகிறது.
Published : October 28, 2025 at 12:01 PM IST
சென்னை: கடந்த மூன்று நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்து நகைபிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி வரும் நிலையில், இன்று வெள்ளியும் கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து மக்களை குஷிப்படுத்தியுள்ளது.
மேல்தட்டு மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுவது தங்கம். இதன் காரணமாகவே, மொத்தமாக நகை வாங்க முடியாதவர்கள் கூட, பணத்தை சிறுக சிறுக சேமித்து தங்களால் இயன்ற தங்கத்தை வாங்குகின்றனர். இந்நிலையில், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து பல்வேறு காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்தது.
கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வரலாறு காணாத வகையில் உச்சத்தில் இருந்த தங்கத்தின் விலை, தீபாவளிக்கு பின்னர் மெல்ல மெல்ல குறைய தொடங்கியது. இதனால் மக்கள் மீண்டும் தங்கம் வாங்கலாம் என்ற நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளனர். நேற்றைய நிலவரப்படி, ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) கிராமுக்கு ரூ.11,450-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.91,600-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில், இன்று ஆபரணத் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.150 குறைந்து, ரூ.11,300-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து ரூ.90,400-க்கும் விற்பனையாகிறது. மேலும், கட்டி தங்கம் (24 காரட்) கிராமுக்கு ரூ.163 குறைந்து, ரூ.12,328-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,304 குறைந்து ரூ.98,624-கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் அதிரடியாக ரூ.5 குறைந்து, ரூ.165-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,300
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.90,400
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.165
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,65,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 28
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 27
|ரூ.11,450
|ரூ.91,600
|அக்டோபர் 26
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 25
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 24
|ரூ.11,400
|ரூ.91,200
|அக்டோபர் 23
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 22
|ரூ.11,540
|ரூ.92,320
|அக்டோபர் 21
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|அக்டோபர் 20
|ரூ.11,920
|ரூ.95,360
|அக்டோபர் 19
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 18
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
தொடர்ந்து அதிகரித்த தங்கம் விலை
அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்ற பின்னர், இந்திய ஏற்றுமதி பொருட்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட அதிகப்படியான வரி விதிப்பு, போர்கள், தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த ஆண்டின் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தது. இதில் வரலாறு காணாத உச்சமாக, கடந்த செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.85 ஆயிரத்தை தொட்டது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை, அக்டோபர் மாதத் தொடக்கத்தில் ரூ. 90 ஆயிரத்தை கடந்தது. இதையடுத்து, அக்டோபர் 17ஆம் தேதி புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.97,600-க்கு விற்பனையானது.
தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம் விலை
அக்டோர் 20ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின்னர் தங்கம் விலை சரிய தொடங்கியது. அதிகபட்சமாக, அக்டோபர் 24ஆம் தேதி சவரன் ரூ.91,200க்கு விற்பனையானது. பின்னர் மெல்ல மெல்லமாக உயர்ந்த தங்கம் விலை, கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் ரூ.1,600 குறைந்துள்ளது.