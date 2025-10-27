அப்பாடா... ஒரு வழியாக குறைந்த தங்கம் விலை: நம்பிக்கையுடன் மகிழ்ச்சியில் மக்கள்!
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து உச்சத்தை தொட்டு வந்த தங்கம் விலை கடந்த 10 நாட்களாக சரிந்து வந்த நிலையில் இன்று ரூ.400 குறைந்துள்ளது.
Published : October 27, 2025 at 11:09 AM IST
சென்னை: தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.91,600க்கும் விற்பனையாகிறது.
நடுத்தர மக்களின் சேமிப்புகளில் முக்கியமான ஒன்றாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. இதனிடையே, கடந்த சில மாதங்களாக, தங்கத்தின் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்து வந்தது. இது, நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வந்தது. இருந்தபோதிலும், அக்.21ஆம் தேதி முதல் தங்கத்தின் விலை சரசரவென குறைந்து வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து மக்களை மகிழ்ச்சி அடைய செய்துள்ளது.
இன்றைய விலை நிலவரம்
கடைசியாக, அக்.25 சனிக்கிழமை நிலவரப்படி ஆபரண தங்கம் (22 காரட்) ஒரு கிராம் ரூ.11,500க்கும், சவரன் ரூ.92,000க்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லை. அதுவே இன்று ஆபரணத் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து, ரூ.11,450க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.91,600க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி, ஒரு கிராம் ரூ. 170-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,70,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,450
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.91,600
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.170
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,70,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 27
|ரூ.11,450
|ரூ.91,600
|அக்டோபர் 26
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 25
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 24
|ரூ.11,400
|ரூ.91,200
|அக்டோபர் 23
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 22
|ரூ.11,540
|ரூ.92,320
|அக்டோபர் 21
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|அக்டோபர் 20
|ரூ.11,920
|ரூ.95,360
|அக்டோபர் 19
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 18
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 17
|ரூ.12,200
|ரூ.97,600
கடந்து வந்த பாதை
அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்ற பின்னர் இந்திய ஏற்றுமதி பொருட்கள் மீது அதிரடி வரி விதிப்பு, உலக நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்று வரும் போர் பதற்றம் மற்றும் பல்வேறு நாடுகள் தங்கத்தில் அதிகளவில் முதலீடு செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த ஆண்டின் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: வங்கக்கடலில் தீவிரமடையும் 'மோந்தா' புயல்: 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்!
இதில் வரலாறு காணாத உச்சமாக செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் உச்சபட்சமாக ரூ.85 ஆயிரத்தை தொட்டது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை அக்டோபர் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் ரூ. 90 ஆயிரத்தை கடந்தது. இதையடுத்து அக்டோபர் 17ஆம் தேதி புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.97,600-க்கு விற்பனையானது. இதனை தொடர்ந்து குறைய தொடங்கிய தங்கம் விலை இன்று ஒருவழியாக ரூ.91,600க்கு வந்துள்ளது.