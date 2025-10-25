ETV Bharat / business

நேற்று மாலை சட்டென குறைந்த தங்கம் விலை! இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு!

தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 100 அதிகரித்து ஒரு கிராம், ரூ. 11,500க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 10:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தங்கம் விலை நேற்று காலையில் உயர்ந்து மாலையில் குறைந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்திருக்கிறது.

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் ஏறி, இறங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு வரை ஒரு நாளில் இரண்டு முறை ஏறி வந்த தங்கம் விலை தீபாவளிக்குள் சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தொடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த ஒரு சில நாட்களில் இறங்குமுகம் கண்டது.

இருப்பினும், பங்குச் சந்தை வர்த்தக உயர்வு, டாலர் மதிப்பு அதிகரிப்பு போன்ற காரணங்களால் தங்கம் விலை தற்காலிகமாக குறைந்திருக்கிறதே தவிர, வரும் காலங்களில் இன்னும் பன்மடங்கு உயரும் என நிபுணர்கள் தெரிவித்திருந்தனர். அதே போல், கடந்த 3 நாட்களாக தங்கம் விலை மீண்டும் ஏறி, இறங்கி ஆட்டம் காட்டி வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (அக்.24) காலை, 22 காரட் தங்கத்தின் விலையானது கிராமுக்கு ரூ. 40 உயர்ந்து ரூ.11,500-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாலையில் ரூ.100 குறைந்து, ரூ.11,400-க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 100 அதிகரித்து, ரூ.11,500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, நேற்று காலை 22 காரட் தங்கத்தின் விலையானது சவரனுக்கு ரூ. 320 அதிகரித்து, ரூ.92,320க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாலையில் ரூ.1,120 குறைந்து, ரூ.91,200-க்கு விற்பனையானது. இன்று மீண்டும் ரூ.800 அதிகரித்து ஒரு சவரன், ரூ.92,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடும், அதன் மதிப்பும் உயர்ந்துகொண்டே போவதால் இன்னும் ஓரிரு வருடங்களில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலையானது ரூ. 2 லட்சம் வரை உயரும் என நிபுணர்களால் கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 170-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,70,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,500

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.92,000

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.170

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,70,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 25ரூ.11,500 ரூ.92,000
அக்டோபர் 24ரூ.11,400 ரூ.91,200
அக்டோபர் 23ரூ.11,500 ரூ.92,000
அக்டோபர் 22ரூ.11,540ரூ.92,320
அக்டோபர் 21ரூ.12,000ரூ.96,000
அக்டோபர் 20ரூ.11,920ரூ.95,360
அக்டோபர் 19ரூ.11,950ரூ.95,600
அக்டோபர் 18ரூ.11,950ரூ.95,600
அக்டோபர் 17ரூ.12,200ரூ.97,600
அக்டோபர் 16ரூ.11,900ரூ.95,200

