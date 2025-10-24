மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை - ஒரு சவரன் ரூ.92,320க்கு விற்பனை!
ஒரே வாரத்தில் ரூ. 5 ஆயிரம் தங்கம் விலை குறைந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது.
Published : October 24, 2025 at 10:31 AM IST
சென்னை: கடந்த சில தினங்களாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று சிறிது ஏற்றம் கண்டு ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ.92,320க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஆபரண தங்கத்தின் விலை இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே சரசரவென உயர்ந்து, ஒரு சவரன் விலை ரூ. 97ஆயிரத்தை கடந்தது. இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் ரூ. 1 லட்சத்தை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த ஒருசில நாட்களாக விலை குறைந்துகொண்டே போனது. குறிப்பாக, ஒரே வாரத்தில் ரூ. 5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக விலை குறைந்து நகை பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தது.
இருப்பினும், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உயரத் தொடங்கியதாலும், முதலீட்டாளர்கள் பலர் தங்களது கவனத்தை மீண்டும் பங்குச் சந்தைகள் பக்கம் திருப்பியதாலும் விலை குறைந்து வருவதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர். இருப்பினும் இந்த விலை குறைவு நிரந்தரமல்ல என்றும் தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் இன்றும் தங்கம் விலை மீண்டும் உயர தொடங்கி இருக்கிறது
தங்கம் விலை
நேற்று 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 40 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11,500க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 40 உயர்ந்து, ரூ. 11,540க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து ரூ.92,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ.320 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.92,320க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது
தற்போது சர்வதேச அளவில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கமானது 4 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலருக்கு வர்த்தகமாகி வருகிறது. கடந்த ஒருசில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை குறைந்தாலும், 2028இல் ஒரு அவுன்ஸ் 8 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர் வரை உயரும் என்று JP Morgan நிறுவனம் கணித்திருக்கிறது. அதன்படி, ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலையானது இந்தியாவில் ரூ. 2 லட்சம் வரை உயரலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையும் கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வருகிறது. இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளியானது கிராமுக்கு ரூ. 3 குறைந்து, ரூ. 171க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ. ரூ.1,71,000க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,540
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.92,320
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.171
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,71,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 24
|ரூ.11,540
|ரூ.92,320
|அக்டோபர் 23
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 22
|ரூ.11,540
|ரூ.92,320
|அக்டோபர் 21
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|அக்டோபர் 20
|ரூ.11,920
|ரூ.95,360
|அக்டோபர் 19
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 18
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 17
|ரூ.12,200
|ரூ.97,600
|அக்டோபர் 16
|ரூ.11,900
|ரூ.95,200
|அக்டோபர் 15
|ரூ.11,860
|ரூ.94,880