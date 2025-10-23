ஒரே வாரத்தில் ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்த தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம் என்ன?
தாறுமாறாக உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று இரண்டாவது நாளாக சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்துள்ளது.
Published : October 23, 2025 at 10:40 AM IST
சென்னை: தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை ஒரே வாரத்தில் ரூ. 5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.11,500-க்கும், சவரன் ரூ.92,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தொடர்ந்து உச்சம் தொட்டு வந்த தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த 17 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.97 ஆயிரத்தைத் தாண்டி வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தைத் தொட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, காலை, மாலை என ஏற்ற, இறக்கத்தை சந்தித்து வந்தது. சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இரு முறை சரிந்தது. நேற்று (அக்.22) மட்டும் சவரனுக்கு ரூ. 3 ஆயிரத்து 680 குறைந்துள்ளது.
கடந்த வாரத்தில் மட்டும் 12 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை 8.10 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உயர தொடங்கியதால் தங்கம் விலையில் இப்போது சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் முதலீட்டில் இருந்து பங்குச் சந்தைக்கு நகரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
தங்கம் விலை
இன்று 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.11,500-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.92,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.44 குறைந்து ரூ.12,545-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.352 குறைந்து ரூ. 1,00,360-க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் தங்கம் விலை அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.5,600 குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று அதிரடியாக ஒரே நாளில் இரண்டு முறை குறைந்து 1 கிராம் ரூ.175-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து கிராம் ரூ.174-க்கும், கிலோ ரூ.1,74,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: தத்தளிக்குமா சென்னை? வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள போவது எப்படி! நடவடிக்கைகளை விளக்கும் அரசு!
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,500
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.92,000
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.174
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,74,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 23
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 22
|ரூ.11,540
|ரூ.92,320
|அக்டோபர் 21
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|அக்டோபர் 20
|ரூ.11,920
|ரூ.95,360
|அக்டோபர் 19
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 18
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 17
|ரூ.12,200
|ரூ.97,600
|அக்டோபர் 16
|ரூ.11,900
|ரூ.95,200
|அக்டோபர் 15
|ரூ.11,860
|ரூ.94,880
|அக்டோபர் 14
|ரூ.11,825
|ரூ.94,600