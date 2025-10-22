மளமளவென குறையும் தங்கம் விலை! ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,400 குறைவு!
ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,400 அதிரடியாக குறைந்து ரூ.93,600-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : October 22, 2025 at 11:12 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை திடீரென சவரனுக்கு ரூ.2,400 குறைந்துள்ளது.
நடுத்தர மக்களின் சேமிப்புகளில் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தின் விலை இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு வந்தது. குறிப்பாக, இந்த மாதம் தொடங்கியதிலிருந்தே ஒரே நாளில் இரண்டு முறை அதிகரித்து அனைவரையும் அதிர்ச்சியடைய வைத்தது. இந்நிலையில் இன்று திடீரென தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2400 குறைந்து பொதுமக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று, ஆபரணத் தங்கம் கிராம் (22 காரட்) ரூ.12,000-க்கும், சவரன் ரூ.96,000-க்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,400 அதிரடியாக குறைந்து ரூ.93,600-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.300 குறைந்து ரூ.11,700-க்கும் விற்பனையாகிறது. மேலும், கட்டி தங்கம் (24 காரட்) சவரனுக்கு ரூ.2,616 குறைந்து ரூ.1,02,112- க்கும், கிராமுக்கு ரூ.327 குறைந்து ரூ.12,764-க்கும் விற்பனையாகிறது.
கடந்த இரண்டு தினங்களாக தொடர்ந்து காலை, மாலை என இரண்டு முறை தங்கத்தின் விலை அதிகரித்தும், குறைந்தும் வந்தது. இந்நிலையில் இன்று திடீரென தங்கத்தின் விலை அதிகபட்சமாக ரூ.2,400 குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை
நேற்று மாலை நிலவரப்படி ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.182-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,82,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று காலை நிலவரப்படி வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.2 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.180-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,80,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,700
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.93,600
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.180
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,80,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 22
|ரூ.11,700
|ரூ.93,600
|அக்டோபர் 21
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|அக்டோபர் 20
|ரூ.11,920
|ரூ.95,360
|அக்டோபர் 19
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 18
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 17
|ரூ.12,200
|ரூ.97,600
|அக்டோபர் 16
|ரூ.11,900
|ரூ.95,200
|அக்டோபர் 15
|ரூ.11,860
|ரூ.94,880
|அக்டோபர் 14
|ரூ.11,825
|ரூ.94,600
|அக்டோபர் 12
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
கடந்து வந்த பாதை
அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்ற பின்னர் இந்திய ஏற்றுமதி பொருட்கள் மீது அதிரடி வரி விதிப்பு, உலக நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்று வரும் போர் பதற்றம் மற்றும் பல்வேறு நாடுகள் தங்கத்தில் அதிகளவில் முதலீடு செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த ஆண்டின் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
இதில் வரலாறு காணாத உச்சமாக செப்டம்பர் 23-ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் உச்சபட்சமாக ரூ.85 ஆயிரத்தை தொட்டது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை அக்டோபர் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் ரூ. 90 ஆயிரத்தை கடந்தது. இதையடுத்து அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.97,600-க்கு விற்பனையானது.