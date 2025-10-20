தீபாவளி நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 640 சரிந்த தங்கம் விலை!
ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் கடந்த 2 நாட்களாக குறைந்திருக்கிறது.
Published : October 20, 2025 at 10:25 AM IST
சென்னை: கடந்த வாரங்களில் ஒரு நாளில் இரண்டு முறை தங்கம் விலை அதிகரித்து அதிர்ச்சியளித்த நிலையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்திருக்கிறது.
மேல்தட்டு மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது தங்கம். இதனாலேயே மொத்தமாக நகை வாங்க முடியாதவர்கள்கூட தங்க நகை சேமிப்பு திட்டம் மற்றும் நகை சீட்டு போன்றவற்றில் மாதந்தோறும் தங்களால் இயன்றதை செலுத்துகின்றனர்.
ஆனால், வர்த்தக போர், தங்கத்தின் மீதான மற்ற உலக நாடுகளின் முதலீடு அதிகரிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்து தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த இரண்டே மாதங்களில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது ரூ. 20 ஆயிரத்துக்கும் மேல் அதிகரித்து அதிர்ச்சி அளித்தது.
அதிலும் குறிப்பாக, கடந்த ஒருசில வாரங்களாக தங்கத்தின் விலையானது ஒரு நாளில் இரண்டு முறை அதிகரித்து வந்தது. இந்நிலையில் அக். 17ஆம் தேதி புதிய உச்சமாக ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ.97,600க்கு விற்பனையானது. இதனையடுத்து, இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த 2 நாட்களாக குறைந்து இன்ப அதிர்ச்சி அளித்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
சனிக்கிழமை (அக்.18) 22 காரட் ஒரு சவரன் தங்கமானது ரூ. 95,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 640 குறைந்து, ரூ. 95,360க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், ஒரு கிராம் ரூ. 11,950க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 80 குறைந்து, ரூ. 11,920க்கு விற்பனையாகிறது.
கடந்த இரண்டு நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்தாலும் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது விரைவில் ரூ. 1.5 லட்சத்தை தொடும் என்று நிபுணர்கள் கணித்திருக்கின்றனர்.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 190க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ.1,90,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,920
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ. 95,360
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.190
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,90,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 20
|ரூ.11,920
|ரூ.95,360
|அக்டோபர் 19
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 18
|ரூ.11,950
|ரூ.95,600
|அக்டோபர் 17
|ரூ.12,200
|ரூ.97,600
|அக்டோபர் 16
|ரூ.11,900
|ரூ.95,200
|அக்டோபர் 15
|ரூ.11,860
|ரூ.94,880
|அக்டோபர் 14
|ரூ.11,825
|ரூ.94,600
|அக்டோபர் 13
|ரூ.11,580
|ரூ.92,640
|அக்டோபர் 12
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 11
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000