இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 2000 குறைவு!

தொடர் ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலையானது இன்று சற்று இறக்கம் கண்டுள்ளது. இதனால் நகைப்பிரியர்கள் சற்று ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 10:18 AM IST

சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக கிடுகிடுவென உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்திருக்கிறது. 22 காரட் ஆபரண தங்கம் சவரன் ரூ. 95,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே தினசரி தங்கம் விலையில் ஏற்றம் காணப்படுகிறது. இரண்டே மாதங்களில் சுமார் 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் மேல் தங்கம் விலை அதிகரித்திருக்கிறது. வர்த்தக போர், பங்குச் சந்தை சரிவு, தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணங்கள் இந்த விலை ஏற்றத்திற்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்தியாவை பொருத்தவரை என்ன தான் தினசரி விலை உயர்ந்தாலும் தங்கம் என்பது சாதாரண மக்களுக்கு எட்டக்கனியாக மாறி வருகிறது. மேலும், வெளிநாடுகளில் பலரும் தற்போது அதிகப்படியான தங்கம் வாங்குகின்றனர். இதனால் நமது நாட்டிலும் தங்கம் விலை உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று, 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம் ரூ. 12,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 250 குறைந்து, ரூ. 11,950-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, நேற்று ஒரு சவரனுக்கு ரூ.2,400 அதிகரித்து, ரூ.97,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2000 குறைந்து, ரூ.95,600க்கு விற்பனையாகிறது.

கடந்த 2 வாரங்களாகவே ஒரே நாளில் இரண்டு முறைகள் தங்கம் விலை அதிகரித்து அதிர்ச்சி கொடுத்து வந்தது. தீபாவளிக்கு முன்பே சவரன் ரூ. 1 லட்சத்தை தொடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இன்று எதிர்பாராத விதமாக குறைந்திருக்கிறது. இருப்பினும் கூடிய விரைவில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 1.5 லட்சத்தை தொடும் என நிபுணர்கள் கூறியிருப்பது அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

வெள்ளி விலை

நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 203-க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 13 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 190-க்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1,90,000-க்கு விற்பனையாகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,950

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.95,600

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.190

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,90,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 18ரூ.11,950ரூ.95,600
அக்டோபர் 17ரூ.12,200ரூ.97,600
அக்டோபர் 16ரூ.11,900ரூ.95,200
அக்டோபர் 15ரூ.11,860ரூ.94,880
அக்டோபர் 14ரூ.11,825ரூ.94,600
அக்டோபர் 13ரூ.11,580ரூ.92,640
அக்டோபர் 12ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 11ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 10ரூ.11,340ரூ.90,720
அக்டோபர் 9ரூ.11,425ரூ.91,400

GOLD RATE
GOLD AND SILVER
தங்கம் விலை
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி
GOLD RATE TODAY

