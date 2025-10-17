ETV Bharat / business

ஒரு லட்சத்தை நெருங்கும் தங்கம் விலை - ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,400 அதிகரிப்பு!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,400 அதிகரித்து ரூ.97 ஆயிரத்தைத் தாண்டி வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2025 at 10:13 AM IST

1 Min Read
சென்னை: கடந்த ஒரு வார காலமாக அதிகரித்து வந்த 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக இன்று கிராமுக்கு ரூ.300 அதிகரித்து ரூ.12,200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.2,400 அதிகரித்து ரூ.97,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சாமானிய மக்கள் வாங்க முடியாத அளவிற்கு தங்கம் விலை உச்சம் தொட்டுள்ளது. இன்று ஒரே நாளில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,400 உயர்ந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாகவே தங்கம் விலை ஒரே நாளில் காலை, மாலை என இரண்டு முறை உயர்ந்து வருகிறது. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைவதால், தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. இதன் காரணமாக, தங்கம் விலை ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை அடைந்து நகைப் பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது.

தங்கம் விலை:

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக இன்று கிராமுக்கு ரூ.300 அதிகரித்து ரூ.12,200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.2,400 அதிகரித்து ரூ.97,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலையானது கிராமுக்கு ரூ.328 அதிகரித்து ரூ.13,309க்கும், சவரனுக்கு ரூ.2,624 அதிகரித்து ரூ.1,06,472க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அக்டோபர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து தங்கம் விலை தாறுமாறாக உயர்ந்து வருகிறது. அக்டோபர் 1ஆம் தேதி சவரன் ரூ.87,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், கடந்த 16 நாட்களில் ரூ.10 ஆயிரம் அதிகரித்து இன்று ரூ.97 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது. இதே வேகத்தில் உயர்ந்தால் தீபாவளிக்கு முன்பே ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை:

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3 குறைந்து ரூ.203-க்கும், 1 கிலோ வெள்ளி ரூ.2,03,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: வாரி வழங்கும் ஆந்திர அரசு; தரவு மையம் அமைக்கும் கூகுள் நிறுவனத்திற்கு ரூ.22,000 கோடி சலுகைகள்!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.12,200

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.97,600

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.203

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.2,03,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 17ரூ.12,200ரூ.97,600
அக்டோபர் 16ரூ.11,900ரூ.95,200
அக்டோபர் 15ரூ.11,860ரூ.94,880
அக்டோபர் 14ரூ.11,825ரூ.94,600
அக்டோபர் 13ரூ.11,580ரூ.92,640
அக்டோபர் 12ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 11ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 10ரூ.11,340ரூ.90,720
அக்டோபர் 9ரூ.11,425ரூ.91,400
அக்டோபர் 8ரூ.11,385ரூ.91,080

