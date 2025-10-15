ETV Bharat / business

தொடர்ந்து ஆறாவது நாளாக எகிறிய தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?

சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.95 ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
Published : October 15, 2025 at 10:26 AM IST

சென்னை: கடந்த 5 நாட்களாக தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்து வரும் தங்கம் விலை, இன்றும் கிராமுக்கு ரூ.35 அதிகரித்து ரூ.11,860-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.94,880-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டு நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதிலும் கடந்த சில நாட்களாக காலை, மதியம் என ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்ந்து புதிய உச்சம் அடைந்து வருகிறது. சமீப காலமாக உலக அளவில் நிகழும் பொருளாதார ஏற்ற இறங்கங்கள், வல்லரசு நாடுகளிடையே ஏற்பட்டுள்ள வர்த்தகப் போர், அமெரிக்க அதிபராக ட்ரம்ப் பதவி ஏற்றவுடன் செய்த அதிரடியான பொருளாதார மாற்றங்களின் தாக்கமாக தங்கத்தின் விலை ஜெட் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.

அதன்படி, நேற்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.245 அதிகரித்து ரூ.11,825-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1960 அதிகரித்து ரூ.94,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று (அக்.15) மீண்டும் சற்று அதிகரித்து புதிய உச்சம் தொட்டுள்ளது.

தங்கம் விலை:

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.35 அதிகரித்து ரூ.11,860-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.280 அதிகரித்து ரூ.94,880-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.38 அதிகரித்து ரூ.12,938-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.304 அதிகரித்து ரூ.1,03,504-க்கும் விற்பனையாகிறது. ஜனவரி 1 ஆம் தேதி சவரன் ரூ.57 ஆயிரத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்ட தங்கம் விலை, ரூ.35 ஆயிரம் அதிகரித்து இன்று சவரனுக்கு ரூ.95 ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது. கூடிய விரைவில் சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை:

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 1 அதிகரித்து ரூ.207-க்கும், 1 கிலோ வெள்ளி ரூ.2,07,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,860

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.94,880

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.207

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.2,07,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 15ரூ.11,860ரூ.94,880
அக்டோபர் 14ரூ.11,825ரூ.94,600
அக்டோபர் 13ரூ.11,580ரூ.92,640
அக்டோபர் 12ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 11ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 10ரூ.11,340ரூ.90,720
அக்டோபர் 9ரூ.11,425ரூ.91,400
அக்டோபர் 8ரூ.11,385ரூ.91,080
அக்டோபர் 7ரூ.11,200ரூ.89,600
அக்டோபர் 6ரூ.11,125ரூ.89,000

