மீண்டும் அதிர்ச்சி கொடுத்தது தங்கம்: ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 1,080 அதிகரிப்பு!

கடந்த சில தினங்களாக குறைந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று மீண்டும் உயர்ந்திருப்பது நகைப்பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

சென்னை: நேற்று ஒரே நாளில் ரூ.3,000 குறைந்த ஆபரண தங்கத்தின் விலை, இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,080 அதிகரித்துள்ளது.

உலகளவில் தங்கம் அதிகம் புழங்கும் நாடுகளில் இந்தியா முன்னிலை வகிக்கிறது. தங்கத்தின் மீதான மோகமும், முதலீடும் இந்தியர்களிடையே அதிகமாக காணப்படுவதே இதற்கு காரணம். இந்திய குடும்பங்களிடம் சுமார் 3.24 டிரில்லியன் கோடி மதிப்பிலான தங்கம் இருப்பதாக சமீபத்திய கணக்கீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. அதாவது இந்திய மதிப்பில் ரூ.286 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான தங்கத்தை இந்தியர்கள் வைத்துள்ளனர். அதனால் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்தாலும் நகைக்கடைகளில் விற்பனை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டேதான் இருக்கிறது.

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வந்தது. குறிப்பாக, கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு வரை தினந்தோறும் வரலாறு காணாத உச்சத்தை கண்டுவந்த தங்கம் விலையானது, உச்சபட்சமாக, கடந்த 17ஆம் தேதி ரூ.98 ஆயிரத்தை நெருங்கியது. இதனால் அடுத்த ஒருசில நாட்களுக்குள் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், நகை பிரியர்களை மகிழ்ச்சி படுத்தும்விதமாக, தீபாவளி நாட்களிலிருந்து படிப்படியாக தங்கம் விலை குறைந்து வந்தது. இருப்பினும், இடையிடையே அதிகரித்தும் வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று காலை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, கிராமுக்கு ரூ. 150 குறைந்து, ரூ.11,300க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாலையில் மீண்டும் ரூ.225 சரிந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 11,075க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 135 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,210க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து, ரூ.90,400க்கு விற்பனையான நிலையில், மாலையில் மேலும் ரூ. 1,899 சரிந்து, ஒரு சவரன் ரூ.88,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இப்படி ஒரே நாளில் ரூ. 3 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக குறைந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு மீண்டும் ரூ. 1,080 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.89,680க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் கடந்த சில நாட்களாக படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளியானது ரூ. 166க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1 அதிகரித்து, ரூ.166க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ ரூ. 1,66,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,210

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.89,680

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.166

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,66,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 29ரூ.11,210ரூ.89,680
அக்டோபர் 28ரூ.11,075ரூ.88,600
அக்டோபர் 28ரூ.11,300ரூ.90,400
அக்டோபர் 27ரூ.11,450ரூ.91,600
அக்டோபர் 26ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 25ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 24ரூ.11,400ரூ.91,200
அக்டோபர் 23ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 22ரூ.11,540ரூ.92,320
அக்டோபர் 21ரூ.12,000ரூ.96,000
அக்டோபர் 20ரூ.11,920ரூ.95,360
அக்டோபர் 19ரூ.11,950ரூ.95,600

தங்கம் விலை
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை
