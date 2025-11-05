ETV Bharat / business

தொடர்ந்து இறங்குமுகத்தில் தங்கம் விலை! இன்று சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை நேற்று கிராம் ரூ.165க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று ரூ.2 குறைந்து கிராம் ரூ.163க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 10:12 AM IST

சென்னை: கடந்த நான்கு நாட்களாக சரிந்து வந்த ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.89,440க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

மேல்தட்டு மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக தங்கம் பார்க்கப்படுகிறது. இதனாலேயே மொத்தமாக நகை வாங்க முடியாதவர்கள்கூட தங்க நகை சேமிப்பு திட்டம் மற்றும் நகை சீட்டு போன்றவற்றில் மாதந்தோறும் தங்களால் இயன்றதை செலுத்துகின்றனர். ஆனால், வர்த்தக போர், தங்கத்தின் மீதான மற்ற உலக நாடுகளின் முதலீடு அதிகரிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்து தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த இரண்டே மாதங்களில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது ரூ.20 ஆயிரத்துக்கும் மேல் அதிகரித்து அதிர்ச்சி அளித்தது.

இந்நிலையில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின் தங்கத்தின் விலை மெல்ல மெல்ல சரிந்து வருகிறது. அதன்படி நேற்று ஆபரண தங்கம் (22 காரட்) சவரன் ரூ.90,000க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.89,440க்கும், கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.11,180க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது. அதேபோல், கட்டி தங்கம் (24 காரட்) சவரனுக்கு ரூ.608 குறைந்து ரூ.97,576க்கும், கிராமுக்கு ரூ.76 குறைந்து ரூ.12,197க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

வெள்ளி விலை நேற்று கிராம் ரூ.165க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று ரூ.2 குறைந்து கிராம் ரூ.163க்கும், கிலோ ரூ.1,63,000க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,180

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.89,440

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.163

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,63,000

பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஏற்பட்டு வரும் தொடர் மாற்றங்களால் முதலீட்டாளர்கள் சற்று குழப்பத்தில் இருந்தாலும், உலக சந்தையில் மற்ற முதலீடுகளை விட தங்கத்தின் மீதான முதலீடு தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே தான் போகிறது.

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
நவம்பர் 5ரூ.11,180ரூ.89,440
நவம்பர் 4ரூ.11,250ரூ.90,000
நவம்பர் 3ரூ.11,350ரூ.90,800
நவம்பர் 2ரூ.11,310ரூ.90,480
நவம்பர் 1ரூ.11,310ரூ.90,480
அக்டோபர் 31ரூ.11,300ரூ.90,400
அக்டோபர் 30ரூ.11,300ரூ.90,400
அக்டோபர் 29ரூ.11,075ரூ.88,600
அக்டோபர் 28ரூ.11,300ரூ.90,400
அக்டோபர் 27ரூ.11,450ரூ.91,600
அக்டோபர் 26ரூ.11,500ரூ.92,000

தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம் விலை

அக்டோர் 20ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின்னர் தங்கம் விலை சரிய தொடங்கியது. அக்டோபர் 24ஆம் தேதி கிராம் ரூ.ரூ.11,400க்கு விற்பனையானது. பின்னர் அக்.29ஆம் தேதி கிராம் ரூ.11,075க்கு விற்பனையானது. இதையடுத்து ரூ.200 ஏற்ற கண்ட தங்கம் விலை தற்போது கிராம் ரூ.11,180க்கு வந்துள்ளது.

