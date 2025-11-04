சவரனுக்கு ரூ.800 சரசரவென குறைந்த தங்கம் விலை: நகை பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி!
ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.98,184க்கும், கிராமுக்கு ரூ.109 குறைந்து ரூ.12,273க்கும் விற்பனையாகிறது.
Published : November 4, 2025 at 10:33 AM IST
சென்னை: தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்துள்ளது நகை பிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.8,000 என இருந்தது. அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்ற பின்னர், அவரால் அறிவிக்கப்பட்ட பொருளாதாரக் கொள்கைகளும், உலக நாடுகளிடையே இருந்த போர் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் ஏறியது. அதில் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.97,600-க்கு விற்பனையானது.
தங்கம் இன்றைய விலை நிலவரம்
அக்டோபர் இறுதியில் இருந்து தங்கம் விலை சரிய தொடங்கியுள்ளது. அதன்படி நேற்று ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) சவரன் ரூ.90,800க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,250க்கும், சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.90,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அதேபோல் கட்டி தங்கம் (24 காரட்) நேற்று சவரன் ரூ.99,056க்கு விற்பனையானது. இன்று சவரனுக்கு ரூ.872 குறைந்து ரூ.98,184க்கும், கிராமுக்கு ரூ.109 குறைந்து ரூ.12,273க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை நிலவரம்
வெள்ளி விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏறியும், இறங்கியும் வரும் நிலையில் நேற்றைவிட இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 குறைந்து, ரூ.165க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.3,000 குறைந்து ரூ.1,65,000க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,250
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.90,000
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.165
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,65,000
பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கம் மற்றும் வெள்ளி. இதன் விலையில் ஏற்பட்டு வருகிற தொடர் மாற்றங்களால் முதலீட்டாளர்கள் சற்று குழப்பத்தில் இருந்தாலும், உலக சந்தையில் மற்ற முதலீடுகளைவிட தங்கத்தின் மீதான முதலீடு தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே தான் போகிறது.
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 4
|ரூ11,250
|ரூ.90,000
|நவம்பர் 3
|ரூ.11,350
|ரூ.90,800
|நவம்பர் 2
|ரூ.11,310
|ரூ.90,480
|நவம்பர் 1
|ரூ.11,310
|ரூ.90,480
|அக்டோபர் 31
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 30
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 29
|ரூ.11,075
|ரூ.88,600
|அக்டோபர் 28
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 27
|ரூ.11,450
|ரூ.91,600
|அக்டோபர் 26
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம் விலை
அக்டோர் 20ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின்னர் தங்கம் விலை சரிய தொடங்கியது. அக்டோபர் 24ஆம் தேதி கிராம் ரூ.ரூ.11,400க்கு விற்பனையானது. பின்னர் அக்.29ஆம் தேதி கிராம் ரூ.11,075க்கு விற்பனையானது, இதையடுத்து மெல்ல மெல்ல விலை உயர்ந்து வருகிறது. அதன்படி இந்த வாரம் மட்டும் மொத்தமாக சுமார் ரூ.300 கூடியுள்ளது.