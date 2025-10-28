ETV Bharat / business

'இதுவல்லவோ ஜாக்பாட்'... ஒரே நாளில் ரூ.3 ஆயிரம் குறைந்த தங்கம் விலை!

ஒரு லட்சத்தை நெருங்கி வந்த தங்கம் விலை, திடீரென சரியத் தொடங்கி தற்போது ரூ.88,600-க்கு வந்துள்ளதால், நகைப்பிரியர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

தங்க நகை
தங்க நகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 28, 2025 at 5:07 PM IST

1 Min Read
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் காலை மற்றும் மாலை என இருவேளைகளிலும் ரூ.3 ஆயிரம் சரிந்துள்ளது.

நடுத்தர மக்களின் சேமிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் தங்கம், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்தே அதிரடியாக உயர்ந்து வந்தது. குறிப்பாக, காலை மற்றும் மாலை என இரு வேளைகளிலும் மாற்றத்தைக் கண்டு வந்த தங்கம் விலை, நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து ரூ.95 ஆயிரத்தை தாண்டி பேரதிர்ச்சி கொடுத்தது. இந்த நிலையில், தீபாவளிக்கு பிறகு படிப்படியாக தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று ரூ.3 ஆயிரம் குறைந்து, ரூ.88 ஆயிரத்து 600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை நிலவரம்

இந்நிலையில், இன்று காலையில் ஆபரணத் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.150 குறைந்து, ரூ.11,300-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து ரூ.90,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், மாலையில் மேலும் தங்கம் விலை சரிந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.225-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,800-ம் குறைந்துள்ளதால், ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.88,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மேலும், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஒரு லட்சத்தை நெருங்கிய தங்கம் விலை அதிர்ச்சியைக் கொடுத்த நிலையில், தற்போது ஒரே நாளில் காலை, மாலை என 3,000 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்துள்ளதால் மக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

வெள்ளி விலை

அதேபோல, வெள்ளி விலை இன்று காலையில் ஒரு கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ரூ.165-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாலையில் எந்தவித மாற்றமும் இன்றி அதே விலையில் நீடிக்கிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,075

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.88,600

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.165

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,65,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 28ரூ.11,075ரூ.88,600
அக்டோபர் 28ரூ.11,300ரூ.90,400
அக்டோபர் 27ரூ.11,450ரூ.91,600
அக்டோபர் 26ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 25ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 24ரூ.11,400ரூ.91,200
அக்டோபர் 23ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 22ரூ.11,540ரூ.92,320
அக்டோபர் 21ரூ.12,000ரூ.96,000
அக்டோபர் 20ரூ.11,920ரூ.95,360
அக்டோபர் 19ரூ.11,950ரூ.95,600
அக்டோபர் 18ரூ.11,950ரூ.95,600

யாரும் எதிர்பார்க்காத உச்சத்தை எட்டிய தங்கம் விலை, தற்போது மீண்டும் யூ-டர்ன் அடித்து படிப்படியாகக் குறைந்து வருவது மக்களை ஆறுதல் படுத்தும் வகையில் உள்ளது. இதனால், நகைக்கடைகளிலும் தங்கம் வாங்க மக்கள் குவிந்து வருகின்றனர்.

