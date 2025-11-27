சற்று குறைந்த தங்கம் விலை - ஒரு கிராம் ரூ. 11,770க்கு விற்பனை
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.180-க்கும், 1 கிலோ ரூ.1,80,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
Published : November 27, 2025 at 10:44 AM IST
சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு ரூ.30 குறைந்து ரூ.11,770-க்கும், சவரன் ரூ.94,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச பொருளாதார சூழல் மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், தங்கம் விலை தினந்தோறும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்தியப் பங்குச் சந்தையில் ஏற்படும் திடீர் சரிவு , தங்கத்தின் விலையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது.
ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து மடமடவென அதிகரித்து அக்டோபரில் வரலாற்று உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை, நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற, இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது. கடந்த 10 நாட்களுடன் ஒப்பிடுகையில், நவ.18 ஆம் தேதி கணிசமாக குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.91,200-க்கு விற்பனையானது. அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்தது. அதன்படி, நேற்றைய தினம் கிராமுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ரூ.11,800க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 அதிகரித்து ரூ.94,400க்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று சரிவை சந்தித்துள்ளது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை:
22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (நவ.29) கிராமுக்கு ரூ.30 குறைந்து ரூ.11,770-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.240 குறைந்து ரூ.94,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 33 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.12,840-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.264 குறைந்து ரூ.1,02,720-க்கும் விற்பனையாகிறது. தங்கம் விலை குறைந்த போதிலும், வெள்ளி விலை இன்று சற்று அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.4 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.180-க்கும், 1 கிலோ ரூ.1,80,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,770
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.94,160
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.180
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,80,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 27
|ரூ.11,770
|ரூ.94,160
|நவம்பர் 26
|ரூ.11,800
|ரூ.94,400
|நவம்பர் 25
|ரூ.11,720
|ரூ.93,760
|நவம்பர் 24
|ரூ.11,520
|ரூ.92,160
|நவம்பர் 23
|ரூ.11,630
|ரூ.93,040
|நவம்பர் 22
|ரூ.11,630
|ரூ.93,040
|நவம்பர் 21
|ரூ.11,460
|ரூ.91,680
|நவம்பர் 20
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|நவம்பர் 19
|ரூ.11,600
|ரூ.92,800
|நவம்பர் 18
|ரூ.11,400
|ரூ.91,200