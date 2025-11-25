அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,600 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.93,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 25, 2025 at 10:46 AM IST
சென்னை: தங்கம் விலை நேற்று சிறிதளவு குறைந்திருந்த, இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.200-அதிகரித்து ரூ.11,720-க்கும், சவரன் ரூ.93,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச பொருளாதார நிலை, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகிய காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, அமெரிக்காவில் வட்டி விகிதங்கள் குறையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளதால், தங்கம் விலையில் நாள்தோறும் ஏற்றம் இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது. அதன்படி, ஒருநாள் குறையும் தங்கம் விலை மறுநாள் அதிகரித்தும், அதற்கு மறுநாள் குறைந்தும் காணப்படுகிறது. நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற, இறக்கத்தை சந்தித்து வரும் தங்கத்தின் விலை, கடந்த 13 ஆம் தேதி அதிகபட்சமாக சவரன் ரூ.95,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.110 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,520-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.880 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.92,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் அதிரடியாக அதிகரித்துள்ளது.
தங்கம் விலை:
அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (நவ.25) கிராமுக்கு ரூ.200- அதிகரித்து ரூ.11,720-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,600 அதிகரித்து ரூ.93,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 218 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.12,785-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,744 அதிகரித்து ரூ.102,280-க்கும் விற்பனையாகிறது. தங்கம் விலை கடந்த 10 நாட்களில் ஐந்து நாட்கள் குறைந்தும், மூன்று நாட்கள் அதிகரித்தும், இரண்டு நாட்கள் அதே விலையிலும் இருந்தது.
வெள்ளி விலை:
வெள்ளி விலை நேற்று கிராம் ரூ.171க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.174-க்கும், 1 கிலோ ரூ.1,74,000-க்கும் விற்பனையாகிறது. தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் கடந்த 10 நாட்களில் 5 நாட்கள் குறைந்தும், 4 நாட்கள் அதிகரித்தும் காணப்பட்டது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,720
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.93,760
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.174
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,74,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 25
|ரூ.11,720
|ரூ.93,760
|நவம்பர் 24
|ரூ.11,520
|ரூ.92,160
|நவம்பர் 23
|ரூ.11,630
|ரூ.93,040
|நவம்பர் 22
|ரூ.11,630
|ரூ.93,040
|நவம்பர் 21
|ரூ.11,460
|ரூ.91,680
|நவம்பர் 20
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|நவம்பர் 19
|ரூ.11,600
|ரூ.92,800
|நவம்பர் 18
|ரூ.11,400
|ரூ.91,200
|நவம்பர் 17
|ரூ.11,540
|ரூ.92,320
|நவம்பர் 16
|ரூ.11,550
|ரூ.92,400