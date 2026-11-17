தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா? காத்திருக்கலாமா, இப்போதே வாங்கலாமா? நிபுணர் கூறும் 3 முக்கியக் காரணங்கள்
30 முதல் 40 சதவீத தொகைக்கு இப்போது நகை வாங்கி விட்டு, மீதமுள்ள தொகையை அடுத்த 2 முதல் 3 மாதங்களுக்குள் விலை குறையும் போதெல்லாம் பிரித்து வாங்கலாம் என்று கெடியா தெரிவித்தார்.
Published : November 17, 2026 at 6:51 PM IST
சென்னை: சர்வதேச மற்றும் இந்தியச் சந்தைகளில் கடந்த சில வாரங்களாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை தொடர்ந்து வீழ்ச்சியை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த 12 வாரங்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சுமார் 15 சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது. இதன் எதிரொலியாக, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரன் ரூ. 1 லட்சத்திற்கு கீழ் இறங்கி, நகை வாங்கக் காத்திருப்பவர்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
11 மாதங்களுக்குப் பின் ரூ.1 லட்சத்திற்கு கீழ் சென்ற தங்கம் விலை
சென்னையில் இன்று (நவம்பர் 17) 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 70 குறைந்து ரூ.12,470-க்கும், சவரனுக்கு (8 கிராம்) ரூ.560 குறைந்து ரூ. 99,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 2025 டிசம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு ஆபரணத் தங்கம் விலை ரூ. 1 லட்சத்திற்கு கீழ் சரிந்தது இதுவே முதல் முறையாகும்.
தங்கம் விலை சரிவதற்கான 3 முக்கியக் காரணங்கள் என்னென்ன?
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை சரிவுக்குப் பின் உள்ள முக்கியக் காரணங்கள் என்ன? விலை இன்னும் குறையுமா? என்பது குறித்து டெல்லியை சேர்ந்த கமாடிட்டி சந்தை நிபுணரும், கெடியா அட்வைசரி நிறுவனருமான அஜய் சுரேஷ் கெடியாவிடம் பேசினோம். அப்போது, தங்கம் விலை வீழ்ச்சிக்கு அவர் 3 முக்கிய காரணங்களை பட்டியலிட்டார்.
1. அமெரிக்க வங்கியின் வட்டி உயர்வு அச்சம்
அப்போது அவர், முதலாவதாக அமெரிக்க வங்கியின் வட்டி உயர்வு அச்சத்தை குறிப்பிட்டார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட பணவீக்கம் அதிகரித்ததால், அமெரிக்க மத்திய வங்கியான பெடரல் ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதத்தை மேலும் உயர்த்தும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. வரும் டிசம்பர் மாதத்தில் 25 அடிப்படைப் புள்ளிகள் அதாவது கால் சதவீதம் வட்டி உயர்த்தப்படுவதற்கு 95 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சந்தை நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
பணவீக்கம் இன்னும் மோசமடைந்தால், 50 அடிப்படைப் புள்ளிகள் அதாவது அரை சதவீதம் வரை வட்டி உயர்த்தப்படலாம் என கிளீவ்லேண்ட் பெடரல் வங்கித் தலைவர் பெத் ஹம்மக் தெரிவித்துள்ளார். வட்டி விகிதம் உயரும் போது முதலீட்டாளர்களின் கவனம் தங்கத்தின் மீதிருந்து விலகும். அப்போது தங்கத்தின் மீதான முதலீடு குறைந்து விலை சரியும்" என்றார்.
2. வலுவடையும் டாலர் வருவாய்
தங்கத்தின் விலை சரிவுக்கு அஜய் சுரேஷ் கெடியா 2-வதாக அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பை குறிப்பிட்டார். இது குறித்து கூறிய அவர், "அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு தொடர்ந்து வலுவடைந்து வருகிறது. அதே போல் அமெரிக்கக் கருவூலப் பத்திரங்களின் வருவாயும் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது. இது தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் மீதான முதலீட்டு வாய்ப்புகளை குறைத்துள்ளது. குறைவான வட்டி வருமானம் தரும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் முதலீடு செய்வதை எந்த முதலீட்டாளர்களும் விரும்ப மாட்டார்கள். அது தான் தற்போது நடந்து வருகிறது. எனவே, அதிக வருமானம் தரும் டாலர் மற்றும் பத்திரங்களை நோக்கி முதலீட்டாளர்கள் நகர்கின்றனர்" என்றார்.
3. சர்வதேச பொருளாதார மந்தநிலை
தங்கத்தின் விலை சரிவுக்கு அஜய் சுரேஷ் கெடியா 3-வது காரணமாக குறிப்பிட்டது சர்வதேச பொருளாதார மந்த நிலையை. இது தொடர்பாக அவர் கூறுகையில், "அதாவது சர்வதேச அளவில் அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்டவை சந்தையில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, தொழிற்சாலைகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் வெள்ளி, கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சர்வதேச சந்தையில் வெள்ளி விலை அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு 47.15 டாலர் என்ற நிலைக்கு சரிந்துள்ளது" என்றார்.
தங்கத்தின் விலை இன்னும் குறையுமா?
தங்கத்தின் விலை சரிவு எப்போது வரை நீடிக்கும் என்ற கேள்வியை முன் வைத்த போது, அஜய் சுரேஷ் கெடியா, "முதலீட்டாளர்கள் அமெரிக்க பெடரல் வங்கியின் நடவடிக்கைகளை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர். மேலும், நவம்பர் 18 அன்று வெளியாகவுள்ள அக்டோபர் மாத FOMC என அழைக்கப்படும் அமெரிக்க மத்திய வங்கியின் நிதிக் கொள்கைக் குழுவின் அறிவிப்புகளையும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். இவை தான் தற்போதைய சூழலில் தங்கத்தின் குறுகிய காலப் போக்கைத் தீர்மானிக்கும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "குறுகிய காலத்தில் தங்கம் விலை மேலும் குறையவே வாய்ப்புள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 3,700 முதல் 3,800 டாலர் வரையிலும், இந்தியச் சந்தையில் 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1,31,500 முதல் ரூ.1,32,000 வரையிலும் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
இதே போல், சர்வதேசச் சந்தையில் வெள்ளி விலை அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 45 முதல் 50 டாலர் அளவிலும், இந்தியச் சந்தையில் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,60,000 முதல் ரூ.1,80,000 என்ற அளவிலும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படும்" என்றார்.
2027-ல் தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும்?
வரும் 2027-ல் தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும் என்ற கேள்வியை முன் வைத்த போது, "உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகளும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் தொடர்ந்து தங்கத்தை வாங்கி இருப்பு வைப்பதோடு, வட்டி விகிதங்களை குறைக்க தொடங்கினால் 2027-ஆம் ஆண்டில் தங்கம் மீண்டும் உச்சத்தைத் தொடும்.
அப்போது இந்தியாவில் 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1,60,000 முதல் ரூ.1,80,000 வரையிலும் (சர்வதேசச் சந்தையில் 4,650 – 4,800 டாலர்) உயர வாய்ப்புள்ளது" என்றார்.
முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆலோசனைகள்
தற்போது நகை வாங்குபவர்களுக்கு தரும் ஆலோசனை குறித்து கேட்ட போது பதில் அளித்த அஜய் சுரேஷ் கெடியா, "திருமணத்திற்கு நகை வாங்குபவர்கள் ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாக நகை வாங்க வேண்டாம். படிப்படியாக வாங்குவதே சிறந்தது.
அதாவது மொத்த பட்ஜெட்டில் 30 முதல் 40 சதவீத தொகைக்கு இப்போது நகை வாங்கி விட்டு, மீதமுள்ள தொகையை அடுத்த 2 முதல் 3 மாதங்களுக்குள் விலை குறையும் போதெல்லாம் பிரித்து வாங்கலாம்" என்றார். இதன் மூலம் தங்கம் விலை அடுத்த 2 அல்லது 3 மாதங்களுக்கு தொடர்ந்து சரியும் என்று அவர் கோடிட்டுக் காட்டினார்.
மேலும், "முதலீட்டு நோக்கத்திற்காகத் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்க நினைப்பவர்கள் உடனடியாக முதலீடு செய்ய வேண்டாம். அமெரிக்க டாலர் மதிப்பும், பத்திர வருவாயும் உச்சத்தை எட்டிவிட்டது என்பது உறுதியாகும் வரை காத்திருக்க வேண்டும். ஏனெனில், குறுகிய காலத்தில் விலை சரிவதற்கான அபாயமே அதிகம் உள்ளது" என்றார்.
அவரிடம் ஏற்கனவே முதலீடு செய்தவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்று கேட்ட போது, "கடந்த 1 அல்லது 2 ஆண்டுகளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் முதலீடு செய்தவர்கள், தற்போதைய விலை சரிவைக் கண்டு பதற்றமடைந்து உடனடியாக விற்க வேண்டாம். கடன் வாங்கி முதலீடு செய்வதை தவிர்த்து, உங்கள் மொத்த முதலீட்டில் 5 முதல் 10 சதவீதம் வரை மட்டுமே தங்கம் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
கடந்த 12 வாரங்களில் தங்கம் விலை 15 சதவீதம் குறைந்துள்ளதால், மொத்தமாக வாங்காமல் மிக மெதுவாக, சிறுகச் சிறுக முதலீடு செய்ய வேண்டும்" என்றும் ஆலோசனை வழங்கினார்.