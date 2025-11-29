ETV Bharat / business

நாளுக்கு நாள் போட்டி போட்டு ஏறும் தங்கம் விலை - சவரன் இன்று எவ்வளவு?

வெள்ளி விலையும் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது. ஒரே நாளில் கிலோவுக்கு ரூ. 9 ஆயிரம் அதிகரித்துள்ளது.

சென்னை: தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிகரித்து, ரூ. 95,840க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் மீதான முதலீடானது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் விலையும் தினசரி கூடிக் கொண்டே போகிறது. அவ்வபோது தங்கம் விலையில் சற்று சரிவு ஏற்பட்டாலும் அடுத்த சில ஆண்டுகளுக்கு விலையேற்றம் கட்டாயம் இருக்கும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் முதலில் தேர்ந்தெடுக்கிற பங்குச் சந்தையில் தொடர்ந்து நிலையற்ற தன்மை காணப்படுவதால் பலரின் கவனம் தங்கத்தின்மீது திரும்பி இருக்கிறது.

ஆண்டாண்டு காலமாக இந்தியர்கள் மட்டும் அதிகளவில் சேமித்து வந்த தங்கத்தை, இப்போது வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களும் சேமிக்க தொடங்கி இருக்கின்றனர். இதனாலேயே தங்கத்தின் சந்தை மதிப்பானது நாளுக்கு நாள் ஏறிவருகிறது. இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகளில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ. 2 லட்சத்தை தாண்டும் என சொல்லப்படுகிறது. இதனால் தங்கம் என்பது சாமானியர்களுக்கு வெறும் கனவாகவே மாறி இருக்கிறது.

தங்கம் விலை

கடந்த சில வாரங்களாக தொடர்ந்து குறைந்து வந்த தங்கம் விலை, ஓரிரு நாட்களாக அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று (நவ.28) ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 560 அதிகரித்து, ரூ.94,720-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று (நவ.29) மீண்டும் ரூ.1,120 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 95,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல் நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 70 உயர்ந்து, ரூ. 11,840க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 140 அதிகரித்து ரூ. 11,980-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: EXCLUSIVE: தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய ஜனவரி 9, 2005... அதிமுக எம்எல்ஏ கொலையை நேரில் பார்த்தவர்கள் கூறுவது என்ன?

வெள்ளி விலை

தங்கத்தின் விலை தாறுமாறாக ஏறி வருவதால் பலர் தங்களது முதலீட்டை வெள்ளி பக்கம் திருப்பியுள்ளனர். அதனால் வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 4 அதிகரித்து, ரூ. 183-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மேலும் ரூ. 9 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 192-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இன்று ஒரே நாளில் கிலோவுக்கு ரூ. 9 ஆயிரம் அதிகரித்து, ரூ. 1,92,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,980

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.95,840

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.192

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,92,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
நவம்பர் 29ரூ.11,980ரூ.95,840
நவம்பர் 28ரூ.11,840ரூ.94,720
நவம்பர் 27ரூ.11,770ரூ.94,160
நவம்பர் 26ரூ.11,800ரூ.94,400
நவம்பர் 25ரூ.11,720ரூ.93,760
நவம்பர் 24ரூ.11,520ரூ.92,160
நவம்பர் 23ரூ.11,630ரூ.93,040
நவம்பர் 22ரூ.11,630ரூ.93,040
நவம்பர் 21ரூ.11,460ரூ.91,680
நவம்பர் 20ரூ.11,500ரூ.92,000

