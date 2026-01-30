ETV Bharat / business

ஒரே நாளில் இரண்டு முறை குறைந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ.7,600 சரிவு

வெள்ளி விலையும் கிலோவுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 4,25,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 30, 2026 at 5:22 PM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.7,600 குறைந்து ரூ.1,26,800-க்கு விற்பனையாகிறது.

கடந்த ஆண்டு தொடக்கம் முதல் தங்கம் விலை அதிகரித்து வந்தாலும் அவ்வபோது சற்று குறைந்து பொதுமக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்தது. ஆனால் 2025 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டும் என நிபுணர்கள் கணித்திருந்தனர். அந்த கணிப்பை உறுதிப்படுத்துவது போன்றே கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 27 ஆம் தேதியே அதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.1,04,800-ஐ தொட்டது.

2025 ஆம் ஆண்டை போலவே 2026 ஆம் ஆண்டும் தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் தான் இருக்கும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். அதன்படி ஒரு சவரன் விலை விரைவில் ரூ. 2 லட்சத்தை தொட வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கூறியிருக்கின்றனர்.

22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று ஒரே நாளில் வரலாறு காணாத வகையில், சவரனுக்கு ரூ.9,520 அதிகரித்து ரூ.1,34,400 விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று (ஜன.30) காலை சவரனுக்கு ரூ.4,800 குறைந்து ரூ.1,29,600-க்கு விற்பனையானது. இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக இன்று பிற்பகல் சவரனுக்கு ரூ.2,800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,26,800-க்கு விற்பனையாகிறது. மேலும் கிராம் ரூ.15,850-க்கு விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை குறைவு

தங்கம் விலையை போல் வெள்ளி விலையும் இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாவது முறையாக குறைந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.25 அதிகரித்து ரூ.425-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.25,000 அதிகரித்து, ரூ.4,25,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று காலை வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.415-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து இன்று பிற்பகல் மேலும் கிராமுக்கு 10 ரூபாய் குறைந்து ரூ.405-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல் ஒரு கிலோ வெள்ளி 10 ஆயிரம் குறைந்து ரூ.4,05,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.15,850

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,26,800

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.405

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.4,05,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜனவரி 30ரூ.15,850ரூ.1,26,800
ஜனவரி 29ரூ.16,800ரூ.1,34,400
ஜனவரி 28ரூ.15,610ரூ.1,24,880
ஜனவரி 27ரூ.14,960ரூ.1,19,680
ஜனவரி 26ரூ.15,025ரூ.1,20,200
ஜனவரி 25ரூ.14,620ரூ.1,13,600
ஜனவரி 24ரூ.14,620ரூ.1,13,600
ஜனவரி 23ரூ.14,550ரூ.1,16,400
ஜனவரி 22ரூ.14,200ரூ.1,13,600
ஜனவரி 21ரூ.14,415ரூ.1,15,320

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

