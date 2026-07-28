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அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 1,240 குறைவு

வெள்ளி இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Kuntal Chakrabarty/IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 11:29 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூலை 28) சவரனுக்கு ரூ. 1,240 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,720-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச அளவில் நிலவும் தாக்குதல் நடவடிக்கையின் காரணமாக கச்சா எண்ணெய்யின் மீதான முதலீடு அதிகரித்தது. இதன் தாக்கம் தங்கத்தின் மீது பிரதிபளிக்க, ஒவ்வொரு நாளும் தங்கத்தின் விலை மாற்றம் கண்டு வந்தது.

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே மீண்டும் போர் தாக்குதல் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், இரு நாடுகளுக்கு இடையே அமைதியை நிலைநாட்ட மீண்டும் பேச்சு வாரத்தை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக கச்சா எண்ணெய்யின் விலை சரிவை கண்டுள்ளது. அதே நேரம் தங்கத்தின் விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 70 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,370-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஜூலை 28) கிராமுக்கு ரூ. 155 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,215-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதே போன்று, நேற்று ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து. ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,960-க்கு விற்பனை செயய்ப்பட்டது. இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1, 240 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,05,720-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,215

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,720

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 235

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,35,000

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கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 28 ரூ. 13,215ரூ. 1,05,720
ஜூலை 27ரூ. 13,370ரூ. 1,06,960
ஜூலை 25ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 24ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840
ஜூலை 23ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூலை 22ரூ. 13,430ரூ. 1,07,440
ஜூலை 21ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஜூலை 20ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 19ரூ. 13,135ரூ. 1,05,080
ஜூலை 18ரூ. 13,135ரூ. 1,05,080

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை பொறுத்தவரை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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GOLD RATE JULY 28
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சென்னை தங்கம் விலை
சென்னை வெள்ளி விலை ஜூலை 28
GOLD AND SILVER PRICE JULY 28

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