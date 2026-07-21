சரிவில் இருந்து மீண்டு வந்து அதிர்ச்சி கொடுத்த தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரிப்பு
வெள்ளி இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், கிலோ ரூ. 5,000 அதிகரித்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : July 21, 2026 at 11:13 AM IST
சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூலை 21) சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் மேற்காசிய போர் காரணத்தினால் கச்சா எண்ணெய்யின் மீதான முதலீடு அதிகரித்தது. அதன் காரணத்தினால் தங்கம் விலை சர்வதேச சந்தையின் படிப்படியாக குறைந்து வந்தது.
ஜூன் மாதம் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்ட காரணத்தினால் மீண்டும் தங்கல் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், மீண்டும் இரு நாடுகளுக்கு இடையே தாக்கல் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், தங்கத்தின் விலை நிச்சயமற்ற நிலையில் உள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக காலை, மாலை என இரு வேளையும் தங்கத்தின் விலை மாற்றம் கண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் கடந்த ஒரு வாரமாக தங்கத்தின் விலை ரூ.13,500 கீழ் இருந்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 15 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,150-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மேலும் ரூ. 70 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,220-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (ஜூலை 21) செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/vgPIkRUvlR— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 21, 2026
அதே போன்று, நேற்று ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 120 அதிகரித்து, ரூ. 1,05,220-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது, இன்று மீண்டும் ரூ. 560 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,220
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,05,760
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.240
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூலை 21
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஜூலை 20
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
|ஜூலை 19
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|ஜூலை 18
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|ஜூலை 17
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|ஜூலை 16
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
|ஜூலை 15
|ரூ. 13,180
|ரூ. 1,05,440
|ஜூலை 14
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
|ஜூலை 13
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஜூலை 12
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஜூலை 11
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை கடந்த நான்கு நாட்களாக விலையில் மாற்றிமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செயய்ப்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று ஒரு கிராமிக்று ரூ. 5 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், கிலோவிற்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.