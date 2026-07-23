தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலை இன்றி மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், கிலோ ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : July 23, 2026 at 12:36 PM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூலை 23) சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் காரணமாக சர்வதேச அளவில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டது. ஈரான் மீது அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதல் காரணத்தினால் ஹார்மோஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டது.
இதன் காரணமாக கச்சா எண்ணெய்யின் விலை கிடுக்கிடு என உயர்த்தது. இதனையடுத்து கச்சா எண்ணெய்யின் மீதான முதலீடு அதிகரித்தது. இதன் காரணமாக தங்கத்தின் விலை படிப்படியாக குறைய தொடங்கியது.
கடந்த மாதம் இரு நாடுகளுக்கு இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்த போடப்பட்ட நிலையில், தங்கத்தின் விலை மீண்டும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதற்கிடையே மீண்டும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தாக்குதல் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை நிச்சயமற்ற தன்மையில் உள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரை, ஜூலை மாதம் தொடக்கம் முதல் தங்கத்தில் விலை குறைந்து வந்த நிலையில், கடந்த நான்கு நாட்களாக மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது.
தங்கம் விலை
நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 210 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,430-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று மேலும் ரூ. 70 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதே போன்று, நேற்று ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 1,680 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,07,440-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று மீண்டும் ரூ. 560 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,08,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,500
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,08,000
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.245
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,45,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூலை 23
|ரூ. 13,500
|ரூ. 1,08,000
|ஜூலை 22
|ரூ. 13,430
|ரூ. 1,07,440
|ஜூலை 21
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஜூலை 20
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
|ஜூலை 19
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|ஜூலை 18
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|ஜூலை 17
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|ஜூலை 16
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
|ஜூலை 15
|ரூ. 13,180
|ரூ. 1,05,440
|ஜூலை 14
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை நேற்று ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், கிலோ ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், கிலோ ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.