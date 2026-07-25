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மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரிப்பு

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 10:23 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூலை 25) சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் நிறுத்த ஒப்பந்த ரத்து செய்யப்பட்டு, மீண்டும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் தாக்குதல் நடைபெற்று வருகிறது.

மீண்டும் போர் நிறுத்தம் மேற்கொள்ள சுமூக பேச்சு வார்த்தை நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதன் தொடர் தோல்வியால் சர்வதேச அளவில் பொருளாதார நிலை என்பது நிச்சயமற்ற தன்மையை அடைந்துள்ளது.

குறிப்பாக எரிபொருள் விநியோகம் பாதிப்படைந்திருக்கும் நிலையில், கச்சா எண்ணெய்யின் மீதான முதலீடு நாளுக்கு நாளுக்கு அதிகரித்து வருகிறது. அதனின் தாக்கத்தினால் தங்கத்தின் விலையும் ஏற்றம் இறக்கம் கண்டு வருகிறது.

சென்னையை பொறுத்தவரை, கடந்த ஒரு வாரமாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ச்சியாக அதிகரித்த நிலையில், நேற்று சற்று குறைந்து நிம்மதியளித்தது. இந்நிலையில், தற்போது இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை

நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 270 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,230-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று ரூ. 70 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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அதே போன்று, நேற்று ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று ரூ. 560 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,300

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,06,400

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.240

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,40,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 25ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 24ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840
ஜூலை 23ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூலை 22ரூ. 13,430ரூ. 1,07,440
ஜூலை 21ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஜூலை 20ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 19ரூ. 13,135ரூ. 1,05,080
ஜூலை 18ரூ. 13,135ரூ. 1,05,080
ஜூலை 17ரூ. 13,100ரூ. 1,04,800
ஜூலை 16ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், இன்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி, அதே விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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GOLD RATE JULY 25
SILVER RATE JULY 25
சென்னை தங்கம் விலை ஜூலை 25
சென்னை வெள்ளி விலை ஜூலை 25
GOLD AND SILVER PRICE JULY 25

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