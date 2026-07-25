மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : July 25, 2026 at 10:23 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூலை 25) சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் நிறுத்த ஒப்பந்த ரத்து செய்யப்பட்டு, மீண்டும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் தாக்குதல் நடைபெற்று வருகிறது.
மீண்டும் போர் நிறுத்தம் மேற்கொள்ள சுமூக பேச்சு வார்த்தை நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதன் தொடர் தோல்வியால் சர்வதேச அளவில் பொருளாதார நிலை என்பது நிச்சயமற்ற தன்மையை அடைந்துள்ளது.
குறிப்பாக எரிபொருள் விநியோகம் பாதிப்படைந்திருக்கும் நிலையில், கச்சா எண்ணெய்யின் மீதான முதலீடு நாளுக்கு நாளுக்கு அதிகரித்து வருகிறது. அதனின் தாக்கத்தினால் தங்கத்தின் விலையும் ஏற்றம் இறக்கம் கண்டு வருகிறது.
சென்னையை பொறுத்தவரை, கடந்த ஒரு வாரமாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ச்சியாக அதிகரித்த நிலையில், நேற்று சற்று குறைந்து நிம்மதியளித்தது. இந்நிலையில், தற்போது இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை அதிகரித்துள்ளது.
தங்கம் விலை
நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 270 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,230-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று ரூ. 70 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதே போன்று, நேற்று ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று ரூ. 560 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (ஜூலை 25) சனிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/c6M0nZ4AV3— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 25, 2026
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,300
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,06,400
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.240
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூலை 25
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூலை 24
|ரூ. 13,230
|ரூ. 1,05,840
|ஜூலை 23
|ரூ. 13,500
|ரூ. 1,08,000
|ஜூலை 22
|ரூ. 13,430
|ரூ. 1,07,440
|ஜூலை 21
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஜூலை 20
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
|ஜூலை 19
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|ஜூலை 18
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|ஜூலை 17
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|ஜூலை 16
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி, அதே விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.