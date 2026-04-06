ETV Bharat / business

அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை: நகை பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்

வெள்ளி விலை இன்றும் (ஏப்.6) மாற்றம் இல்லாமல் கிராமுக்கு ரூ.255-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.2,55,000-க்கும் விற்கப்படுகிறது.

பிரநிதித்துவ படம்
பிரநிதித்துவ படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 11:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 22 காரட் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்.6) சவரனுக்கு ரூ.1,120 குறைந்து ரூ.1,10,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஈரான், இஸ்ரேல் போர் காரணமாக தங்கத்தின் விலை தினசரி ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. கடந்த மார்ச் மாதம் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.15 ஆயிரத்திற்கு மேல் ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து காணப்பட்டது. அதன் பின்னர் படிப்படியாக குறைந்துரூ.13 ஆயிரத்தை தொட்டது.

போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தது, டாலரின் மதிப்பு சர்வதேச அளவில் அதிகரித்ததும் தங்கம் விலை குறைவதற்கு காரணமாக இருந்தது. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக பெரிய அளவு விலை அதிகரிக்காததால் நகைப் பிரியர்கள் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். கடந்த வாரம் கணிசமாக அதிகரித்த தங்கம் விலை, வார தொடக்க நாளான இன்று குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

அதன்படி, கடந்த ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோல் கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து ரூ.13,950-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஏப்.6) சவரனுக்கு ரூ.1,120 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,10,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் கிராமுக்கு ரூ.140 குறைந்து ரூ.13,810-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. போர் தொடரும் பட்சத்தில், தங்கம் விலை மேலும் குறையும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் இன்றும் (ஏப்.6) மாற்றம் இல்லை. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கும், கிலோ ரூ.2,55,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி இன்றும் அதே விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,810

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,10,480

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.255

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,55,000

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஏப்ரல் 6ரூ. 13,810ரூ. 1,10,480
ஏப்ரல் 4ரூ.13,950ரூ.1,11,600
ஏப்ரல் 3ரூ.13,850ரூ.1,10,800
ஏப்ரல் 2ரூ.13,750ரூ.1,10,000
ஏப்ரல் 213,9501,11,600
ஏப்ரல் 114,0501,12,400
மார்ச் 3113,6701,09,360
மார்ச் 3013,7701,10,160
மார்ச் 3013,6001,08,800
மார்ச் 2913,6601,09,280
மார்ச் 2813,6601,09,280
மார்ச் 2713,4301,07,440
மார்ச் 2613,3501,06,800

TAGGED:

GOLD RATE APRIL 6
TODAY SILVER RATE
தங்கம் விலை
வெள்ளி விலை
TODAY GOLD RATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.