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தொடர்ந்து உயரும் தங்கம் விலை; இன்று சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரிப்பு

வெள்ளி விலையில் தொடர்ந்து மாற்றமில்லாமல் கிராம் ரூ.240க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,40,000-க்கும் விற்பனை ஆகி வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 11:05 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூலை 27) கிராமுக்கு ரூ.70 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,06,960-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

சர்வதேச விலை நிலவரங்கள் மற்றும் அமெரிக்க - ஈரான் நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் சூழல் காரணமாக தங்கம் விலையில் அவ்வப்போது மாற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக, அமெரிக்கா - ஈரான் போர் நிறுத்தம் மேற்கொள்ள அவ்வப்போது சுமூகப் பேச்சுவார்த்தை எட்டப்பட்டு வந்தது. ஆனால், பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து தோல்வி அடைந்து வருவதால், இந்த பாதிப்பு சர்வதேச அளவில் பொருளாதார நிலையில் மாற்றம் கண்டு வருகிறது.

எரிபொருள் விநியோகம், சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்றம் இறக்கம் காரணமாக, தங்கத்தின் விலையிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் வெளியாகியுள்ளது. சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,370-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. சவரனுக்கு 560 ரூபாய் உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,06,960-க்கு விற்பனை ஆகி வருகிறது.

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நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் தங்கம் விலையில் எந்த மாற்றமுமில்லை. நேற்றைய முன் தினம் (ஜூலை 25) ஒரு கிராம் ரூ.13,300-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதே போன்று சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,06,400-க்கு விற்பனை ஆனது.

அதேபோல இன்றைய தினம் வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.240-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,370

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,06,400

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ.240

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ.2,40,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 27ரூ.13,370ரூ.1,06,960
ஜூலை 25ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 24ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840
ஜூலை 23ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூலை 22ரூ. 13,430ரூ. 1,07,440
ஜூலை 21ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஜூலை 20ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 19ரூ. 13,135ரூ. 1,05,080
ஜூலை 18ரூ. 13,135ரூ. 1,05,080
ஜூலை 17ரூ. 13,100ரூ. 1,04,800

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