ETV Bharat / business

உயர்ந்த வேகத்தில் சரிந்த தங்கம்; சவரனுக்கு ரூ.400 குறைவு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 1, 2026 at 10:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,12,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கம் விலையானது நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கத்தின் விலையானது அமெரிக்கா - ஈரான் போரின் காரணமாக சரசரவென குறையத் தொடங்கியது. தற்போது போரானது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், தங்கம் விலை நிலையின்றி தினந்தோறும் மாறிவருகிறது.

இருப்பினும், உலகளாவிய பொருளாதாரமானது நிச்சயமற்ற தன்மையில் இருப்பதாலும், டாலர் மதிப்பு உயர்ந்துகொண்டே போவதாலும் முதலீட்டாளர்கள் அதிக லாபம் பெறும் நோக்கில் தங்கள் முதலீடுகளை பங்குச்சந்தைகளின் பக்கம் திருப்பியுள்ளனர். இதன் காரணமாக தங்கத்தின் விலையானது முன்பு போல கணிசமாக உயராமல் ஒரு கிராம் ரூ. 15 ஆயிரத்துக்கு கீழேயே விற்பனையாகி வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஏப்ரல் 30) காலை தங்கம் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில், மாலையில் அதிகரித்தது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 200 அதிகரித்து ரூ. 14,100க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,050க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,600 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,12,400க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் நேற்று காலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 260க்கு விற்பனையான நிலையில், மாலையில் ரூ. 10 அதிகரித்து ரூ. 270க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. நிலையில், இன்று ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,050

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,400

வெள்ளி 1 கிராம் - ரு. 265

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,65,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 1ரூ.14,050ரூ.1,12,400
ஏப்ரல் 30ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 29ரூ.13,900ரூ.1,11,200
ஏப்ரல் 28ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 27ரூ.14,230ரூ.1,13,840
ஏப்ரல் 26ரூ.14,200ரூ.1,13,600
ஏப்ரல் 25ரூ.14,200ரூ.1,13,600
ஏப்ரல் 24ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 23ரூ.14,160ரூ.1,13,280
ஏப்ரல் 22ரூ.14,250ரூ.1,14,000

TAGGED:

GOLD RATE MAY 1
தங்கம் விலை
GOLD AND SILVER RATE
GOLD PRICE IN CHENNAI
GOLD RATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.