உயர்ந்த வேகத்தில் சரிந்த தங்கம்; சவரனுக்கு ரூ.400 குறைவு
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : May 1, 2026 at 10:31 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,12,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கம் விலையானது நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கத்தின் விலையானது அமெரிக்கா - ஈரான் போரின் காரணமாக சரசரவென குறையத் தொடங்கியது. தற்போது போரானது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், தங்கம் விலை நிலையின்றி தினந்தோறும் மாறிவருகிறது.
இருப்பினும், உலகளாவிய பொருளாதாரமானது நிச்சயமற்ற தன்மையில் இருப்பதாலும், டாலர் மதிப்பு உயர்ந்துகொண்டே போவதாலும் முதலீட்டாளர்கள் அதிக லாபம் பெறும் நோக்கில் தங்கள் முதலீடுகளை பங்குச்சந்தைகளின் பக்கம் திருப்பியுள்ளனர். இதன் காரணமாக தங்கத்தின் விலையானது முன்பு போல கணிசமாக உயராமல் ஒரு கிராம் ரூ. 15 ஆயிரத்துக்கு கீழேயே விற்பனையாகி வருகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஏப்ரல் 30) காலை தங்கம் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில், மாலையில் அதிகரித்தது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 200 அதிகரித்து ரூ. 14,100க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,050க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,600 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,12,400க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் நேற்று காலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 260க்கு விற்பனையான நிலையில், மாலையில் ரூ. 10 அதிகரித்து ரூ. 270க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. நிலையில், இன்று ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,050
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,400
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு. 265
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,65,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மே 1
|ரூ.14,050
|ரூ.1,12,400
|ஏப்ரல் 30
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 29
|ரூ.13,900
|ரூ.1,11,200
|ஏப்ரல் 28
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 27
|ரூ.14,230
|ரூ.1,13,840
|ஏப்ரல் 26
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஏப்ரல் 25
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஏப்ரல் 24
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 23
|ரூ.14,160
|ரூ.1,13,280
|ஏப்ரல் 22
|ரூ.14,250
|ரூ.1,14,000