தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை - சவரன் ரூ.1,280 குறைவு

இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ரூ. 2.90 லட்சமாக உள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 6, 2026 at 11:35 AM IST

சென்னை: 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ.1,280 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,19,680-க்கு விற்பனையாகிறது.

ஈரான், இஸ்ரேல் போர் காரணமாக உலக நாடுகளிடையே வர்த்தக பிரச்சனை அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியுள்ள நிலையில் கடல் வழி வணிகத்தில் சிக்கல் ஏற்படும் என பல்வேறு நிறுவனங்கள் அறிவித்திருக்கின்றன. பொதுவாக போர் நடைபெற்றால், முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீட்டை தேர்ந்தெடுக்கும் நோக்கில், தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்வர்.

ஆனால் இப்போது போர் காரணமாக பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது. இதனால் தங்கம் விலை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், போர் தொடங்கிய முதல் நாளில் தங்கம் விலை உச்சம் தொட்டது. பின்னர் அடுத்தடுத்த நாட்களில் விலை குறைந்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 5) கிராமுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,120க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று (மார்ச் 6) ரூ.160 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ.640, குறைந்து ரூ. 1,20,960க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,280 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,19,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

நேற்று (மார்ச் 5) வெள்ளி விலையில் மாற்றம் ஏதுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 295-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று (மார்ச் 6) ரூ.5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 290-க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன்படி, கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,90,000க்கு விற்கப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,960

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,19,680

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 290

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,90,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மார்ச் 6ரூ. 14,960ரூ. 1,19,680
மார்ச் 5ரூ. 15,120ரூ. 1,20,960
மார்ச் 4ரூ. 15,200ரூ. 1,21,600
மார்ச் 3ரூ. 15,465ரூ. 1,23,720
மார்ச் 2ரூ.15,660ரூ.1,25,280
மார்ச் 1ரூ.15,775ரூ.1,26,200
பிப்ரவரி 28ரூ.15,550ரூ.1,24,400
பிப்ரவரி 27ரூ.14,900ரூ.1,19,200
பிப்ரவரி 26ரூ.14,920ரூ.1,19,360
பிப்ரவரி 25ரூ.14,930ரூ.1,19,440

