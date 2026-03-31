சவரனுக்கு ரூ.800 குறைவு: இன்று தங்கம் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி விலை இன்று (மார்ச் 31) கிலோவுக்கு ரூ.5,000 குறைந்து, ரூ. 2,50,000 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : March 31, 2026 at 10:45 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று (மார்ச் 31) சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,09,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் பதற்றம் காரணமாக தங்கத்தின் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்த காரணத்தினால், தங்கத்தின் விலை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி, டாலர் மதிப்பு அதிகரிப்பும், தங்கம் விலை குறைவதற்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
அதன்படி, மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் கிராம் ரூ.16 ஆயிரத்திற்கு மேல் இருந்த தங்கம் விலை, தொடர்ந்து குறைந்துக் கொண்டே வந்து கிட்டத்தட்ட ரூ.14 ஆயிரத்துக்கும் கீழ் சரிந்துள்ளது. எனினும், இடையிடையே தங்கம் விலை சற்று ஏற்றம் பெற்ற நிலையில், இன்று மீண்டும் குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை
சென்னையில் 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை திங்கட்கிழமை (மார்ச் 30) கிராமுக்கு ரூ. 110 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,770 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று (மார்ச் 31) ரூ.100 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,670-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரன் ரூ. 110,160-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று (மார்ச் 31) ரூ.800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.109,360-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை திங்கட்கிழமை (மார்ச் 30) கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து ரூ. 255-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று (மார்ச் 31) ரூ.5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.250-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி ஒரு கிலோ ரூ. 2,55,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று கிலோவுக்கு ரூ.5,000 குறைந்து, ரூ.2,50,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம் (மார்ச் 31, 2026)
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,670
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.109,360
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.250
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,50,000
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 31
|13,670
|1,09,360
|மார்ச் 30
|13,770
|1,10,160
|மார்ச் 30
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 29
|13,660
|1,09,280
|மார்ச் 28
|13,660
|1,09,280
|மார்ச் 27
|13,430
|1,07,440
|மார்ச் 26
|13,350
|1,06,800
|மார்ச் 25
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 24
|13,250
|1,06,000
|மார்ச் 23
|13,340
|1,06,720
|மார்ச் 22
|13,620
|1,08,960
|மார்ச் 21
|13,620
|1,08,960